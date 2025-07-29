Константин Касьян вышел в финал первенства мира по борьбе U-17

В Греции набирает обороты первенство мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет. 29 июля на афинский ковер вновь выходили представители греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свои силы пробовали три соотечественника. Константин Касьян, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, обеспечил себе место в финале и гарантировал медаль планетарного форума. Он последовательно справился с соперниками из Бразилии, США и Румынии и завтра в решающем поединке оспорит чемпионство с представителем из Ирана.

Шанс на утешение сохраняет наш Захар Терешков. А вот Кирилл Васько не справился с квалификацией. В среду свое выступление на турнире начнут девушки. Завершат розыгрыш наград борцы вольного стиля. Всего юношеский чемпионат мира собрал почти 700 атлетов.