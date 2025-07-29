Прямой эфир

Константин Касьян вышел в финал первенства мира по борьбе U-17

29 июля 2025 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Греции набирает обороты первенство мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет. 29 июля на афинский ковер вновь выходили представители греко-римского стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свои силы пробовали три соотечественника. Константин Касьян, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, обеспечил себе место в финале и гарантировал медаль планетарного форума. Он последовательно справился с соперниками из Бразилии, США и Румынии и завтра в решающем поединке оспорит чемпионство с представителем из Ирана. 

Шанс на утешение сохраняет наш Захар Терешков. А вот Кирилл Васько не справился с квалификацией. В среду свое выступление на турнире начнут девушки. Завершат розыгрыш наград борцы вольного стиля. Всего юношеский чемпионат мира собрал почти 700 атлетов. 

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Змушко заняла седьмое место на чемпионате мира по водным видам спорта
29 июля 2025 17:25

Алина Змушко заняла седьмое место на чемпионате мира по водным видам спорта

«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»
29 июля 2025 12:00

«Белорусские гимнастки – лидеры мирового значения!» В Минске завершился турнир «Хрустальная роза»

Белорусы обыграли замбийцев на турнире по мини-футболу в Таиланде
29 июля 2025 11:25

Белорусы обыграли замбийцев на турнире по мини-футболу в Таиланде