Главы дипмиссий посетили Минский городской технопарк – что обсудили?

О развитии регионального сотрудничества говорили в Минском городском технопарке. Здесь состоялась встреча с руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она прошла в рамках ежегодного семинара, проводимого Министерством иностранных дел. Предметное знакомство с реализуемыми в технопарке подходами гости начали на производстве. На площадках «Мотовелозавода» дипломатам рассказали о перспективах знакового для Минска и Беларуси бренда и ознакомили с образцами продукции. Отметим, за первое полугодие завод выпустил 30 тысяч велосипедов и 3,5 тысячи мотоциклов. Темп роста объемов производства – более 100 %, экспорта – 123 %. На внешний рынок уходит каждое третье выпускаемое изделие. Среди покупателей – Россия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Сергей Манько, директор «Мотовелозавода»:

Объем производства – более 100 %, объем экспорта – 123 %, складские остатки падают. В перспективе разработка электромотоциклов. Они уже изготовлены. На сегодняшний день проходят сертификационные испытания, устраняются все недочеты и улучшаются технические характеристики.

Андрей Андреев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии:

Наши ожидания и ожидания бразильской стороны заключаются в том, что в рамках будущего соглашения, которое, я надеюсь, удастся подписать в ходе запланированного в сентябре визита, нам удастся наладить предметное, точечное торгово-экономическое сотрудничество. Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы крайне благодарны нашему МИДу, что не вышли из этой инициативы и предложили сделать такую практико-ориентированную встречу. Самое главное, чтобы наши уважаемые послы узнали про наше предприятие, чтобы они тоже могли их презентовать в тех или иных регионах. Конечно же, все предприятия работают, чтобы продавать продукцию, и хотят быть максимально востребованы.