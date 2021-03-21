Николай Радоман: мы прожили с нашей Конституцией 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодня
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кстати, больше 65 % белорусов считают, что Основный закон не нуждается в реформировании и полностью отвечает запросам общества. И доля правды в этом есть. Николай Радоман в студии нашей программы «P.S. Постскриптум» признался: он тоже относится к тем самым 65 %. Заслуженный работник сельского хозяйства у руля «Агрокомбината Снов» уже почти 20 лет. Сегодня он не перестает удивляться, как много удалось достичь за период независимости, пока жили по старой Конституции.
Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:
Я среди, видимо, 65 тех процентов. Хочу поднять первым руку. Мы прожили с нашей Конституцией старой, если можно так сказать, 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодняшний день и в нашем обществе, и в нашей жизни. Боже мой, когда подумаешь, как-то даже страшновато: неужели это можно было все сделать в нашей Беларуси. И предусмотреть это – и метро, и развитие строительства Минска и городов.
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