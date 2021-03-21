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Николай Радоман: мы прожили с нашей Конституцией 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодня

21 марта 2021 16:31
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Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Радоман: мы прожили с нашей Конституцией 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодня-1

Кстати, больше 65 % белорусов считают, что Основный закон не нуждается в реформировании и полностью отвечает запросам общества. И доля правды в этом есть. Николай Радоман в студии нашей программы «P.S. Постскриптум» признался: он тоже относится к тем самым 65 %. Заслуженный работник сельского хозяйства у руля «Агрокомбината Снов» уже почти 20 лет. Сегодня он не перестает удивляться, как много удалось достичь за период независимости, пока жили по старой Конституции.

Николай Радоман: мы прожили с нашей Конституцией 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодня-4

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:
Я среди, видимо, 65 тех процентов. Хочу поднять первым руку. Мы прожили с нашей Конституцией старой, если можно так сказать, 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодняшний день и в нашем обществе, и в нашей жизни. Боже мой, когда подумаешь, как-то даже страшновато: неужели это можно было все сделать в нашей Беларуси. И предусмотреть это – и метро, и развитие строительства Минска и городов.

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# Конституция # общество # Николай Радоман # Фотофакт

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