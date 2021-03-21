Николай Радоман: мы прожили с нашей Конституцией 27 лет, и вы посмотрите, какие перемены у нас на сегодня

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.