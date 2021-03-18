Александр Лукашенко: жить нам спокойно не дадут, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности

Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания во Дворце Независимости. 18 марта здесь обсуждали законодательные акты в сфере нацбезопасности и охраны правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полтора месяца назад эту тему уже обсуждали. За это время в парламенте, Совбезе и других ведомствах подготовили десяток новых документов. Работали сразу две группы. Одна отвечала за проработку изменений в Уголовный кодекс, другая – за законодательство в сфере общественной безопасности. В ближайшее время результаты мы увидим в действии. При этом Александр Лукашенко настаивает: обо всех изменениях граждане Беларуси должны быть тщательным образом проинформированы. Незнание закона, конечно, не освобождает от ответственности, но все же. Кроме того, обновленное законодательство должно не только реагировать на правонарушения, но и упреждать их. Здесь можно воспользоваться опытом соседей и учиться на опыте других. Ведь очевидно, что испытывать на прочность белорусское государство будут и впредь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое требование одно: мы людям должны заранее сказать об изменениях, предупредить их, если это нужно будет, об ужесточении тех или иных статей наших законов и законодательства в целом. Чтобы они знали, идя на какие-то действия, будут ли после этого предприняты соответствующие к ним санкции или нет. Законодательство должно не просто оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. У нас есть хороший пример, я тоже часто об этом говорил, – Российская Федерация. Из увиденного в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно. Ну, допустим, вопросы героизации нацизма. Или как там они назвали это. Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом?