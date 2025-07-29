Контракт на миллион долларов – узнали, на что готовы инвестировать китайцы в Беларуси

От планетарных к земным темам. Китайские инвесторы изучают возможности белорусских агротехнологий и ведут переговоры о контракте на миллион долларов. Делегация из китайской провинции Шэньси работает в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь создан полигон для сельскохозяйственных новаций. На какие «всходы» рассчитывают обе стороны – репортаж Юлии Мычки.

На этом поле в Кличеве, возможно, решается судьба инвестиционного контракта на миллион долларов. Китайские инвесторы вживую оценивают качество белорусской сои. Делегация из провинции Шэньси приезжает в Могилевскую область уже во второй раз. В регионе они ищут участки земли для возделывания сельскохозяйственных культур. Основной акцент делают на пшеницу, кукурузу, рапс, а теперь присматриваются и к сое.

Чжэн Чживэй, исполнительный вице-президент Шэньсийской зарубежной китайской торговой палаты:

Сельское хозяйство есть везде, практически во всех странах. Соответственно, люди всегда нуждаются в продуктах питания и они видят это очень перспективным и очень важной своей целью, именно инвестировать в сельское хозяйство. За последние три года число частных китайских фермеров и агропредпринимателей, заинтересованных не только в закупках, но и в прямом выращивании культур на белорусской земле, заметно выросло. Этот новый тренд – реальные точки роста для районов: возможность вовлечь в оборот пустующие здания и площади, эффективно использовать каждый клочок земли.