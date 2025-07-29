Контракт на миллион долларов – узнали, на что готовы инвестировать китайцы в Беларуси
От планетарных к земным темам. Китайские инвесторы изучают возможности белорусских агротехнологий и ведут переговоры о контракте на миллион долларов. Делегация из китайской провинции Шэньси работает в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь создан полигон для сельскохозяйственных новаций.
На какие «всходы» рассчитывают обе стороны – репортаж Юлии Мычки.
На этом поле в Кличеве, возможно, решается судьба инвестиционного контракта на миллион долларов. Китайские инвесторы вживую оценивают качество белорусской сои. Делегация из провинции Шэньси приезжает в Могилевскую область уже во второй раз. В регионе они ищут участки земли для возделывания сельскохозяйственных культур. Основной акцент делают на пшеницу, кукурузу, рапс, а теперь присматриваются и к сое.
Чжэн Чживэй, исполнительный вице-президент Шэньсийской зарубежной китайской торговой палаты:
Сельское хозяйство есть везде, практически во всех странах. Соответственно, люди всегда нуждаются в продуктах питания и они видят это очень перспективным и очень важной своей целью, именно инвестировать в сельское хозяйство.
За последние три года число частных китайских фермеров и агропредпринимателей, заинтересованных не только в закупках, но и в прямом выращивании культур на белорусской земле, заметно выросло. Этот новый тренд – реальные точки роста для районов: возможность вовлечь в оборот пустующие здания и площади, эффективно использовать каждый клочок земли.
Лилия Гулинская, начальник управления интенсификации растениеводства и мелиорации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
Предложены были два района: Чаусский и Дрибинский. Мы предложили им, что у нас имеются семена для посева этих площадей, у нас есть свои собственные средства защиты растений. То есть им не надо будет привозить из Китая. У нас есть свои минеральные удобрения. У нас это тоже для экономики страны. Они будут покупать у нас все эти средства, чтобы вложить в нашу землю.
Переговоры прямо в поле дают быстрый результат. Как символ нового этапа сотрудничества – полевой эксперимент. На 100 гектарах кличевской земли белорусские и китайские фермеры посеют сою параллельно – каждая сторона своими семенами и по своей технологии. Цель – не просто сравнить урожай, а создать работающую модель, где выиграют оба партнера.
Подробности в видео.