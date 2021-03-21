Александр Лукашенко: давайте откровенно, Конституция – это бумага, никчёмная была бы бумага, если бы не сами люди

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сама по себе Конституция – ничего больше, чем слова, записанные на бумаге. Конституционным государство становится тогда, когда общественный договор, зафиксированный в документе, действительно работает. Именно об этом говорил Президент на совещании во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда говорим: вот, Конституция, хорошо, благодаря ей. Конституция – это, естественно, важный документ. Но давайте откровенно: это бумага, никчемная была бы бумага, если бы не сами люди, если бы не вы, люди, которые формируете общественное мнение.
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