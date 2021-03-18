Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка»

Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки. Причина принятия такой ограничительной меры очевидна. Организаторы стачек в горячий период пытались вывести на улицу людей вовсе не в приступе заботы о трудящихся, а по вполне понятным личным финансовым причинам. Александр Лукашенко: «Угрозы семьям, детям – это должно вырезаться калёным железом. Говорю прямым текстом»