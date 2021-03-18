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Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка»

18 марта 2021 18:05
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Новости Беларуси. Белорусское законодательство должно быть готово дать ответ любым проявлениям деструктивной активности. При этом не только оперативно реагировать на нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Такова позиция Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка»-1

В Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки. Причина принятия такой ограничительной меры очевидна. Организаторы стачек в горячий период пытались вывести на улицу людей вовсе не в приступе заботы о трудящихся, а по вполне понятным личным финансовым причинам.

Александр Лукашенко: «Угрозы семьям, детям – это должно вырезаться калёным железом. Говорю прямым текстом»

Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка»-4

Александр Рахманов, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Как вы видели, акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка. Эта цель – решение какого-то трудового спора между работниками и нанимателями. Нет, они преследовали цель расшатать коллектив, дестабилизировать работу предприятия, полностью остановить работу этого предприятия, а в дальнейшем поделить рынки. Причем зарубежные рынки, на которых продукция нашего отечественного производителя пользуется довольно высоким спросом.

Совбез: «Акции, которые происходили на предприятиях в прошлом году, не имели цели, которые имеет забастовка»-7

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# Акции протеста # общество # Александр Рахманов # Фотофакт

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