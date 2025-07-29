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Минск примет 3 этап Кубка Леднёва по современному пятиборью

29 июля 2025 17:35
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Сильнейшие представители белорусского современного пятиборья в ожидании одного из главных стартов сезона. Минск примет домашний этап Кубка Леднева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минск примет 3 этап Кубка Леднёва по современному пятиборью-2

За награды турнира поспорят ведущие спортсмены из Беларуси, России и Казахстана как в личном, так и в командном зачетах. Состязания пройдут на двух локациях: лазер-ран состоится на базе БГУФКа, а плавание, фехтование и полоса препятствий – в новом столичном ультрасовременном и многофункциональном бассейне. Поэтому организовать три вида не составило труда. В том числе разместить полосу. К слову, в этой дисциплине самые дорогие баллы.

Минск примет 3 этап Кубка Леднёва по современному пятиборью-4

Елена Нырцова, старший тренер национальных команд по современному пятиборью:
Одна секунда в полосе – три очка. То есть, если ты в полосе проиграл сам себе и секундомеру, то бороться уже дальше не за что. Очень дорогая полоса. Конечно, здесь должны быть развиты все качества. Начиная от силы, ОФП должно быть серьезное, бесстрашие. Потому что перелететь на одном снаряде через два, к примеру, кольца или через одну планку – не должно быть никакого страха.

Минск примет 3 этап Кубка Леднёва по современному пятиборью-6

Алексей Воробьев, старший тренер женской национальной команды Беларуси по современному пятиборью:
Статус соревнований за последние годы приобрел достаточно высокий. Конкуренция очень серьезная. Та же сборная России сильна, как всегда, с хорошими традициями. Также и мы не уступаем. В последнее время китайцы хотят присоединиться к нашему турниру, египтяне. Сейчас будут выступать казахи на нашем турнире. В принципе, география расширяется. Скажем так, он набирает мощь, привлекательность. Этот старт для нас будет основополагающим и главенствующим в сезоне.

Состязания пройдут с 31 июля по 3 августа. Финалы у женщин состоятся в субботу, а в воскресенье узнаем победителей у мужчин.

# Спортивные соревнования

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