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Белорусский хоккеист Роман Кузнецов перешёл в «Динамо-Минск»

29 июля 2025 17:37
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Белорусский хоккеист Роман Кузнецов покинул систему челябинского «Трактора» и перешел в минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стороны договорились об обмене с денежной компенсацией в пользу уральцев.

Минувший сезон нападающий начинал в клубе «Чайка», где провел 10 матчей и набрал пять баллов. Затем перебрался в команду «Белые медведи». За которую в регулярном чемпионате Роман сыграл 20 поединков и записал в свой актив 15 очков. А в четырех встречах плей-офф отличился результативной передачей.

Также хоккеист привлекался в молодежную сборную Беларуси. В ближайшее время Кузнецов-младший получит шанс продолжить карьеру в КХЛ и закрепиться в основном составе «зубров».

# Хоккей

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