До 15 августа планируется завершить подготовку жилфонда Минска к отопительному сезону

До 15 августа планируется завершить подготовку жилфонда Минска к зиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все мероприятия направлены на бесперебойную работу систем ЖКХ в предстоящий отопительный сезон.

Работы выполнены на 91 %. Отремонтированы все цоколи, почти завершен ремонт теплоизоляции и электрооборудования, а также опрессовка систем отопления. Проведена гидропневматическая промывка и ремонт водоподогревателей. Продолжаются также обновления фасадов, стыков, кровель и балконов.

Наталья Войтехович, начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства:

По состоянию на 25 июля более 95 % систем отопления уже подготовлены, проведен профилактический ремонт, проведена прессовка, гидропневмопромывка 90 % систем отопления. Также в межотопительный период проводится ряд мероприятий, направленных на ремонт водоподогревательных систем, на ремонт циркуляционных, повысительных насосов. Это ремонт теплоизоляции, ремонт конструктивных элементов зданий, балконы ремонтируются, стыки стеновых панелей, кровля ремонтируется. Также проводится утепление ограждающих конструкций.

ЖКХ районов города организуют обслуживание почти 6,5 тысячи многоквартирных жилых домов, 98 % из них – с централизованными системами отопления.