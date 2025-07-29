Прошлое говорит с нами и 80 лет спустя – как сложилась судьба семей участников обороны Брестской крепости?

Военные истории из 41-го, которые раскрываются и более восьми десятилетий спустя. Что стало с семьями участников обороны Брестской крепости – женами и детьми – знают жители маленькой деревни Малиновка Малоритского района. Хранителей прошлого осталось всего пятеро на всю округу. Делятся, как немцы лютовали на этой земле, как не пощадили детей военнослужащих, как появился первый партизанский отряд еще в 1941-м. Командиром стал защитник Брестской крепости, выбравшийся из окружения Борис Михаловский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До сих пор стены домов буквально в следах от расстрелов. В своем преклонном возрасте жители Малиновки бережно оберегают память и то редкое знание, которое хотят передать следующему поколению. Деревня Малиновка затерялась в лесу на границе Малоритского и Кобринского районов. Некогда панская земля стала центром колхоза, но это после войны. А во время Великой Отечественной сюда свезли жен и детей участников обороны Брестской крепости и расквартировали у местных. Надеялись спасти – делиться воспоминаниями своих родителей одна из пяти жителей Малиновки. У самой Веры Михайловны фашисты расстреляли семь членов семьи.

Вера Коренько, жительница деревни Малиновка:

В каждом доме жили семьями, с детьми. Бабушка говорила: там похоронены восточные. Всегда так говорили, но когда-то не говорили, что там с крепости или адкуль. И кто-то доказал, что тут такие есть и их всех там расстреляли. Мы каждый год собираемся и ездим туда. В этом году заехали, цветы завезли. «Восточные» – именно так их называли местные за отсутствие диалекта. Старались помогать, не чурались работы. Уже с первых дней войны в деревнях Черняны, Малиновка, Новый Двор развернулось фашистское сопротивление. Даже появился партизанский отряд, возглавил который защитник Брестской крепости Борис Михаловский. Но нашлись предатели, кто выдал место расположения семей. Подробностями делятся старейшие жители, которые были детьми в годы войны.