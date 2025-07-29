Прошлое говорит с нами и 80 лет спустя – как сложилась судьба семей участников обороны Брестской крепости?
Военные истории из 41-го, которые раскрываются и более восьми десятилетий спустя. Что стало с семьями участников обороны Брестской крепости – женами и детьми – знают жители маленькой деревни Малиновка Малоритского района.
Хранителей прошлого осталось всего пятеро на всю округу. Делятся, как немцы лютовали на этой земле, как не пощадили детей военнослужащих, как появился первый партизанский отряд еще в 1941-м. Командиром стал защитник Брестской крепости, выбравшийся из окружения Борис Михаловский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До сих пор стены домов буквально в следах от расстрелов. В своем преклонном возрасте жители Малиновки бережно оберегают память и то редкое знание, которое хотят передать следующему поколению.
Деревня Малиновка затерялась в лесу на границе Малоритского и Кобринского районов. Некогда панская земля стала центром колхоза, но это после войны. А во время Великой Отечественной сюда свезли жен и детей участников обороны Брестской крепости и расквартировали у местных. Надеялись спасти – делиться воспоминаниями своих родителей одна из пяти жителей Малиновки. У самой Веры Михайловны фашисты расстреляли семь членов семьи.
Вера Коренько, жительница деревни Малиновка:
В каждом доме жили семьями, с детьми. Бабушка говорила: там похоронены восточные. Всегда так говорили, но когда-то не говорили, что там с крепости или адкуль. И кто-то доказал, что тут такие есть и их всех там расстреляли. Мы каждый год собираемся и ездим туда. В этом году заехали, цветы завезли.
«Восточные» – именно так их называли местные за отсутствие диалекта. Старались помогать, не чурались работы. Уже с первых дней войны в деревнях Черняны, Малиновка, Новый Двор развернулось фашистское сопротивление. Даже появился партизанский отряд, возглавил который защитник Брестской крепости Борис Михаловский. Но нашлись предатели, кто выдал место расположения семей. Подробностями делятся старейшие жители, которые были детьми в годы войны.
Фашисты расстреляли семьи участников обороны Брестской крепости, не пощадили и местных, кто пытался их скрыть. От рук полицаев на протяжении всей войны продолжали погибать жители Малиновки. Здешние до сих пор помнят историю мужественного мальчишки, который не дал поплатиться жизнью семью, которая его приютила.
Елена Голубева, жительница деревни Малиновка:
У соседей была семья – мальчик болел тифом. Родителей забрали и расстреляли. А мальчика дедушка оставил себе – у них детей не было, и они решили его оставить как сына. Потом кто-то доложил немцам, предатели были, что там мальчик есть. Пришли немцы, а его спрятали в погреб. «Нет, нет у нас никого». Немцы: мы вас тогда расстреляем. Мальчик вылез из погреба и говорит – это я. Ничего не смогли сделать и забрали его.
В этой истории слишком много белых пятен и удастся ли современникам установить имена погибших или их точное число, узнать судьбу или отыскать родственников? Заполнить пробелы мечтает не одно поколение жителей деревни Малиновка.
Подробности в видео.