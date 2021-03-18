Министр юстиции: отдельные адвокаты позволяют себе выходить за рамки полномочий, порой это делается грубо и демонстративно

Новости Беларуси. Законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка коснутся и адвокатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, законопроект сократит обязательный трехлетний стаж на юрработе для будущих адвокатов. Кроме того, вносится предложение расширить список вопросов, по которым услуги будут оказываться за счет коллегии адвокатов. Есть и еще одна, куда более важная проблема.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Отдельные адвокаты, несмотря на то, что статус адвоката предполагает высокое уважение, почитание норм законодательства и то, что адвокат как представитель юридической профессии должен показывать пример правопослушного поведения. Тем не менее отдельные адвокаты позволяют себе выходить за рамки полномочий, которые им предоставлены законодательством об адвокатуре, позволяют себе нарушать, преступать закон. При этом порой это делается грубо и демонстративно, что требует принципиальной оценки работы таких адвокатов.