Министр здравоохранения Беларуси: система должна быть лицом и сердцем к народу

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из опор политики Лукашенко – учителя и врачи. Но не все сознают это. И если в РНПЦ – элитном дивизионе отечественного здравоохранения – ситуация близка к образцовой, то в районных поликлиниках болезней хватает: и зарплаты пониже, и финансирование похуже. А ведь если человека обидит хирург РТМО, например, то пациент разочаруется во всей системе. Сильные регионы – одна из задач на пятилетку. Создавать одинаковые условия жизни по всей стране, в том числе в сфере здравоохранения. Лукашенко: где-то в мусорку эти вакцины выбросили – это большие деньги, надо наводить дисциплину!

После тщательного консилиума с участием главы государства, а он состоялся в середине прошлого года, многие вопросы начали решать. Например, в Гродненском регионе появились новые фетальные мониторы. Местный губернатор сам родом из Минздрава, поэтому в теме. 30 таких аппаратов помогают врачам области отслеживать состояние матери и плода, что немаловажно и способствует улучшению демографии. Современную технику получили акушерство-диагностические службы 5 районов и 3 клиники областного центра.

Екатерина Новосад, заместитель главного врача УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»:

Получено в этом году было значительное количество современного нового оборудования и для других структурных подразделений, много оборудования получено для отделения анестезиологии, реанимации взрослого, в том числе кровати реанимационные, получены шприцевые дозаторы в большом количестве. Кроме этого, приобретены аппараты для фототерапии и многие-многие другие позиции. По инициативе главы государства медицина всегда под контролем. Но за два последних года заметно усилили контроль. А то порой случалось так, что вместо того, чтобы лечить людей, врачи с головой уходили в деструктивную политику. Концепцию своей ведомственной политики озвучил сегодня новый министр.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Система должна быть лицом к народу, а также она должна быть сердцем к народу. Под фразой «лицом к народу» я имею в виду, конечно же, профессиональные кадры и материально-техническую базу. Другие ресурсы. Под «сердцем к народу» – это сопереживание – то, что свойственно всегда было белорусскому народу, – сочувствие. То есть те вещи, которые присущи нашим принципам моральным.

Среди задач – бережное отношение к резервам, выстраивание вертикали оказания помощи. Да, отечественная медицина должна быть суверенной в принятии решений. А то, получается, подались международным настроениям, в итоге вакцина осталась невостребованной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По крайней мере то, что я обещал после пандемии работникам здравоохранения, мы сделали. Начиная от зарплаты и оснащения наших врачей. Ходжаев: «Врач – это призвание в первую очередь, и Зыбицкая не является аргументом».

Ксения Лабзова нашла себя в белорусской медицине, а белорусская медицина Ксению. Ее главный рецепт в работе с людьми – доброе слово и улыбка. А вот условия на ФАПе создали. Его недавно реконструировали – оснастили необходимым оборудованием.

Ксения Лабзова, заведующая Немойтовским ФАПом:

Я планировала, хотела, знала, куда пойду. Мне нравится работать с людьми, помогать людям, мне нравятся благодарности, которые я получаю в ответ – это, наверное, самые лучшие эмоции. За полгода к молодому фельдшеру успели привыкнуть и местные жители. Выпускница Оршанского медколледжа стала семейным доктором для 350 человек – уроженцев местного агрогородка.