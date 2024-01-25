Министр здравоохранения Беларуси: система должна быть лицом и сердцем к народу
Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из опор политики Лукашенко – учителя и врачи. Но не все сознают это. И если в РНПЦ – элитном дивизионе отечественного здравоохранения – ситуация близка к образцовой, то в районных поликлиниках болезней хватает: и зарплаты пониже, и финансирование похуже. А ведь если человека обидит хирург РТМО, например, то пациент разочаруется во всей системе. Сильные регионы – одна из задач на пятилетку. Создавать одинаковые условия жизни по всей стране, в том числе в сфере здравоохранения.
Лукашенко: где-то в мусорку эти вакцины выбросили – это большие деньги, надо наводить дисциплину!
После тщательного консилиума с участием главы государства, а он состоялся в середине прошлого года, многие вопросы начали решать. Например, в Гродненском регионе появились новые фетальные мониторы. Местный губернатор сам родом из Минздрава, поэтому в теме. 30 таких аппаратов помогают врачам области отслеживать состояние матери и плода, что немаловажно и способствует улучшению демографии. Современную технику получили акушерство-диагностические службы 5 районов и 3 клиники областного центра.
Екатерина Новосад, заместитель главного врача УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»:
Получено в этом году было значительное количество современного нового оборудования и для других структурных подразделений, много оборудования получено для отделения анестезиологии, реанимации взрослого, в том числе кровати реанимационные, получены шприцевые дозаторы в большом количестве. Кроме этого, приобретены аппараты для фототерапии и многие-многие другие позиции.
По инициативе главы государства медицина всегда под контролем. Но за два последних года заметно усилили контроль. А то порой случалось так, что вместо того, чтобы лечить людей, врачи с головой уходили в деструктивную политику. Концепцию своей ведомственной политики озвучил сегодня новый министр.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Система должна быть лицом к народу, а также она должна быть сердцем к народу. Под фразой «лицом к народу» я имею в виду, конечно же, профессиональные кадры и материально-техническую базу. Другие ресурсы. Под «сердцем к народу» – это сопереживание – то, что свойственно всегда было белорусскому народу, – сочувствие. То есть те вещи, которые присущи нашим принципам моральным.
Среди задач – бережное отношение к резервам, выстраивание вертикали оказания помощи. Да, отечественная медицина должна быть суверенной в принятии решений. А то, получается, подались международным настроениям, в итоге вакцина осталась невостребованной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По крайней мере то, что я обещал после пандемии работникам здравоохранения, мы сделали. Начиная от зарплаты и оснащения наших врачей.
Ходжаев: «Врач – это призвание в первую очередь, и Зыбицкая не является аргументом».
Ксения Лабзова нашла себя в белорусской медицине, а белорусская медицина Ксению. Ее главный рецепт в работе с людьми – доброе слово и улыбка. А вот условия на ФАПе создали. Его недавно реконструировали – оснастили необходимым оборудованием.
Ксения Лабзова, заведующая Немойтовским ФАПом:
Я планировала, хотела, знала, куда пойду. Мне нравится работать с людьми, помогать людям, мне нравятся благодарности, которые я получаю в ответ – это, наверное, самые лучшие эмоции.
За полгода к молодому фельдшеру успели привыкнуть и местные жители. Выпускница Оршанского медколледжа стала семейным доктором для 350 человек – уроженцев местного агрогородка.
Людмила Сиднева, жительница агрогородка Немойта:
Девочка к нам пришла очень хорошая. Она и посоветует, и какие таблетки принимать. Не надо и в поликлинику – можно не ехать, что хорошо и удобно.
Вот такая плеяда молодых врачей и будет задавать тон современной белорусской медицине.
Лукашенко об африканских странах: они очень просят нас помочь в создании системы здравоохранения.
Новому министру здравоохранения придется работать, засучив рукава врачебного халата или манжету пиджака. В любом случае здравоохранение – это срез общества. Поэтому всем хочется, чтобы медицина успевала за развитием качества нашей жизни. Ведь на белом халате даже едва заметная грязь отчетливо видна.
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