Лукашенко: никто не собирается Дмитрия Пиневича отпускать на покой

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принято решение о назначении вас министром здравоохранения. Хочу подчеркнуть, чтобы люди знали, и вы понимали, что здесь речь не идет о каком-то освобождении Пиневича от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности. Человек он молодой, энергичный. Поэтому никто не собирается его отпускать на покой.