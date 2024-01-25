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Лукашенко: никто не собирается Дмитрия Пиневича отпускать на покой

25 января 2024 17:48
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Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: никто не собирается Дмитрия Пиневича отпускать на покой-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принято решение о назначении вас министром здравоохранения. Хочу подчеркнуть, чтобы люди знали, и вы понимали, что здесь речь не идет о каком-то освобождении Пиневича от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности. Человек он молодой, энергичный. Поэтому никто не собирается его отпускать на покой.

Лукашенко: никто не собирается Дмитрия Пиневича отпускать на покой-4

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Ходжаев # Дмитрий Пиневич # Евгений Пустовой

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