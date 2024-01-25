Лукашенко о новом министре здравоохранения: вы человек внеклановый

Также сегодня, 25 января, Александр Лукашенко анонсировал дальнейшие кадровые перестановки. Ожидать их стоит в ближайшее время. Это многолетняя практика, когда накануне парламентских выборов обновляется состав практически всех органов власти. Как подчеркнул глава государства, это нужно, чтобы люди видели и могли оценить команду, которой предстоит работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, что эпопея началась не с вас, идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Давно была такая практика мною осуществлена. Не исключение и в настоящий момент. Знаю, что вы человек внеклановый, хотя в Минздраве у нас и семейные династии, и кланы, и прочее – чего только не хватает. Этого быть не должно, я очень рассчитываю, что вы положите конец этому. Преданный делу человек, профессионал, государственник. Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать, не то денег больше, не то еще чего-то. Ну, с этим мы тоже разбираться начали. Подходить надо с этой идеей к назначению кадров, формированию состава Министерства и дальнейших действий. Это у вас положительное качество, что вы человек в этом плане свободный от всяких там личностей и давления.

Что касается Дмитрия Пиневича, который возглавлял Минздрав до этого момента, Президент подчеркнул, что речь об освобождении от должности не идет. Александр Лукашенко видит его в другой должности.