Гигин: беглые так оторваны от реальной жизни Беларуси, что уже ничего не понимают о предстоящих выборах

Григорий Азаренок, СТВ:

Неудивительно, что эквилибристика. Не просто эквилибристика. Эквилибристика – это изящное искусство. Откровенный бред уже полился не из СМИ, а из экстремистских помоек, скажем так. И думают, гадают: что, как, почему? Хотя Президент открыто говорит. Сейчас все назначения, сейчас все кадровые ротации, все идет с прицелом на выборы. И никто этого не стесняется. Александр Лукашенко обновляет команду к выборам. Новые кадры, новые люди, свежий взгляд.

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Раскрытие помойки затронули. Они настолько оторвались от реальности... Откуда там Шрайбман, еще кто-то, Карбалевич... Да им просто сливали информацию. Был там особенно один деятель в СМИ (мы его знаем), который любил это дело. Но были и чинуши отдельные. Информацию им сливали откровенно. А сейчас без этого... Вот я их слушаю. Смотрите, с одной стороны, явно им пошла установка: не говорить про выборы. А они начали: гэтыя выборы, недовыборы, тое-сёе. А каждый день только говорят о наших парламентских выборах.

Григорий Азаренок:

100 %, половину эфирного времени, 80 %.

Вадим Гигин:

Каждый раз о выборах. О чем это говорит? О том, что это реальная жизнь Беларуси. Но с другой стороны, они показывают – сколько лет они уже там находятся, они настолько оторвались. Во-первых, они не понимают. Я слушаю. Они там где-то рассуждают: ВНС – это третья палата. И там кого-то отправляют в Палату представителей, потому что они не достойны ВНС. Депутаты Палаты представителей и Совета Республики в полном составе входят во Всебелорусское народное собрание. Почитайте. Понимаете, если вы чего-то анализируете даже для своих тупых беглых, вы хотя бы почитайте что-то. Вообще ничего не знают.

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