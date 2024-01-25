Лукашенко: где-то в мусорку эти вакцины выбросили – это большие деньги, надо наводить дисциплину!

Как отметил глава государства, новый руководитель – свой человек, в здравоохранении не один год. Но будет тяжело: предстоит исправить недочеты в работе всей системы, которые были выявлены мониторинговой группой. А кроме того, развивать медицинскую отрасль и смотреть на экспорт услуг.

Ведь сегодня опыт Беларуси широко востребован в развивающихся странах: африканские государства просят не просто усовершенствовать их системы здравоохранения, а, по сути, создать их, подчеркнул глава государства. Тем не менее нельзя смещать фокус только на внешний контур: в первую очередь белорусы должны получать всю необходимую и, как неоднократно говорилось, своевременную помощь. Вне зависимости от места проживания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Немало, правда, сделано в последнее время и нынешним Министерством, и той комиссией, которую я создавал. Они прилично прошлись по первичному уровню здравоохранения. Вы прекрасно понимаете, что деревню и малые города мы потерять не можем – это основа нашего государства. Да и там живут люди, которые нуждаются в первую очередь в помощи. Я не говорю, что мы в городах не будем работать, но в городе мы более-менее порядок навели. У нас здесь помощь, вы это знаете, оказывается на более высоком уровне, нежели в сельской местности. Поэтому там вроде бы мы обозначили, что надо сделать. И порядок относительно навели.

Я думаю, что в этом году мы проблему эту решим с ФАПами, районными больницами, участковыми, где они есть, больницами сестринского ухода. А дальше надо действовать более решительно – надо считать деньги, надо смотреть на то, что происходит. Чтобы не было так, как у нас было раньше, во времена пандемии и после: вакцинацию проводили, не проводили, где-то в мусорку эти вакцины выбросили, на сметнище, где-то уничтожили на месте. Это большие деньги! Такие факты были! Бесхозяйственности быть не должно – надо наводить дисциплину и работать.