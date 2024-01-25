Новый министр здравоохранения рассказал о планах по цифровизации отрасли

В Беларуси новый министр здравоохранения. Александр Лукашенко назначил на этот пост Александра Ходжаева, экс-директора РНПЦ психического здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие поручения, озвученные главой государства 25 января, звучали и ранее: в ходе большого совещания по вопросам здравоохранения в мае 2023 года. Впрочем, были и задачи, которые касаются руководителей всех отраслей: избавляться от бюрократизма. Общаясь с журналистами, новый министр затронул тему бумажной волокиты и рассказал о мерах, которые уже принимаются.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

На сегодня актуальной проблемой остается информатизация нашей отрасли, которая требует различных подходов для устранения бюрократических моментов, связанных с документооборотом. И в этом отношении IT-платформа, которая сегодня разрабатывается, будет в приоритете, чтобы в том числе работникам системы здравоохранения стало меньше документов, которые они должны заполнять. И информатизация позволяет нам более эффективно использовать те кадровые ресурсы, которые сегодня есть в достаточном количестве в Республике Беларусь.