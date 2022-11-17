Лукашенко: ПВТ должен работать прежде всего на Беларусь

Новости Беларуси. Парк высоких технологий должен работать прежде всего на Беларусь. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о перспективах развития ПВТ, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все утихомирится. Бизнес есть бизнес. Война войной, но бизнес свое место найдет в мире. Поэтому давайте обсудим проблемы, которые у нас есть, и меры реагирования, чтобы наше общество понимало, как мы все-таки дальше будем работать с ПВТ и использовать его на пользу страны прежде всего. Настало время. Опыт есть. Хороший опыт. Надо все-таки этот парк поворачивать, чтобы он работал прежде всего на страну, и работал эффективно.

Глава государства отметил неплохие результаты работы парка в нынешних условиях.

Александр Лукашенко:

Я не ожидал. За три квартала – 9 месяцев этого года – экспорт парка приблизился к 2 миллиардам долларов. Я этого не ожидал. Я думал, вы там уже разбежались по закоулкам планеты. Немного это меньше, чем в прошлом году. Тем не менее это высокий уровень. Но это три квартала. Год – четыре квартала. Посмотрим, как вы сработаете в четвертом квартале.

Он также назвал отрадным тот факт, что те, «кто рванул за пределы страны» после введения санкций, начали возвращаться.

Александр Лукашенко:

Очень многие вернулись обратно. Попробовали заграницу на зуб и поняли, что в стране, где родился, там ты должен и пригодиться. Это хорошие тенденции. Новые резиденты регистрируются, свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки.