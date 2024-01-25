Лукашенко об африканских странах: они очень просят нас помочь в создании системы здравоохранения

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В целом система белорусского здравоохранения в состоянии даже импортировать свою модель развития в страны дальней дуги. При этом Президент еще раз подчеркнул: своих за бортом оставлять нельзя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вам придется дальше развивать отечественное здравоохранение, смотреть на экспорт услуг. Мы пошли широко и очень востребованы в развивающихся странах. Особенно в африканских: они очень просят нас помочь не просто усовершенствовать, а создать систему здравоохранения, помочь с подготовкой врачей. Придется работать и там, как бы ни было сложно и тяжело. Вот такие примерно задачи, которые будут стоять перед Министерством здравоохранения. С Дмитрием Леонидовичем Пиневичем вы определитесь, если он хочет работать в системе здравоохранения, я возражать не буду. Если нет, у нас достаточно вакансий и работы для того, чтобы он работал и приносил пользу государству.
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