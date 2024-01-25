Лукашенко об африканских странах: они очень просят нас помочь в создании системы здравоохранения

Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В целом система белорусского здравоохранения в состоянии даже импортировать свою модель развития в страны дальней дуги. При этом Президент еще раз подчеркнул: своих за бортом оставлять нельзя.