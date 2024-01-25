Президент: интересовался и прошлым, и настоящим нового министра здравоохранения. Проблем не вижу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я интересовался (не рядовая должность) и прошлым, и настоящим вашим. Проблем я не вижу. Думаю, что вы способны возглавить министерство. Но нам придется посмотреть и на само министерство, на состав министерства. Это ваша первейшая задача. А так у нас получается, если какие-то недостатки, виноват руководитель. Да, он в первую очередь виноват. Но несут ответственность за ситуацию, за положение дел и другие. И заместители, и начальники управлений, отделов и так далее. Обратите на это внимание. Должны быть исключительно профессионалы, преданные своему делу и государству.

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