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Президент: интересовался и прошлым, и настоящим нового министра здравоохранения. Проблем не вижу

25 января 2024 19:00
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Новости Беларуси. Обеспечение качества медобслуживания в малых городах и сельской местности, эффективная работа на внешнем контуре и даже борьба с клановостью. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру здравоохранения. Развивать сферу предстоит Александру Ходжаеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: интересовался и прошлым, и настоящим нового министра здравоохранения. Проблем не вижу -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я интересовался (не рядовая должность) и прошлым, и настоящим вашим. Проблем я не вижу. Думаю, что вы способны возглавить министерство. Но нам придется посмотреть и на само министерство, на состав министерства. Это ваша первейшая задача. А так у нас получается, если какие-то недостатки, виноват руководитель. Да, он в первую очередь виноват. Но несут ответственность за ситуацию, за положение дел и другие. И заместители, и начальники управлений, отделов и так далее. Обратите на это внимание. Должны быть исключительно профессионалы, преданные своему делу и государству.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Ходжаев # Евгений Пустовой

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