«Мэтью, выбирайте выражения и оттачивайте мастерство». Юлия Бешанова проанализировала интервью Президента американцам
Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN, причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения. Британец Мэтью Чанс козырял привычным набором грубых фейков и ложных сенсаций. И даже предлагал белорусскому лидеру извиниться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, ведущая:
Александр Лукашенко терпеливо, а главное аргументированно отвечал на все провокации. Высказался и о сбежавших из Беларуси «революционерах», и о посадке самолета Ryanair, и о миграционном кризисе. Рассказал правду о подходах страны в борьбе с COVID-19. Все в стиле нашего Президента: откровенно и без купюр. Только все это так и осталось за кадром. Вместо часового интервью всего около восьми минут в эфире. Вот вам истинное лицо западной журналистики. Юлия Бешанова следила за ходом интервью во Дворце Независимости, сразу после общалась с британским журналистом лично. Юля, как тебе?
Юлия Бешанова, СТВ:
Наверное, очень противоречивые впечатления. С одной стороны, мы услышали много нового и интересного, а с другой – поразились напору, где-то нахальству и отсутствию манер у интервьюера. Я расскажу обо всем подробно и по порядку. Действительно, очень много интересных деталей, которые становятся очевидными после того, как несколько раз отсмотришь все интервью.
Илона Волынец:
Думаю, все уже посмотрели телеверсию, так что будет с чем сравнить.
Юлия Бешанова:
«Мэтью, выбирайте выражения». Именно этой цитатой Президента можно охарактеризовать все интервью. Даже непонятно, зачем было на эту мысль выделять целых восемь минут эфира на CNN. К чему я это? Давайте начнем обсуждать диалог Президента с американским журналистом с конца. Надо отметить, у нас была договоренность с коллегой из CNN, что после он поделится впечатлениями от общения. А теперь внимание на видео.
Вот Мэтью Чанс выходит из зала, где общался с Александром Лукашенко. Более часа общался, и это важно. Что-то обсуждает с продюсером и собирается в прямом смысле уйти от наших вопросов. Нет, это понятно – задавать их гораздо удобнее.
Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений – читайте далее.
Юлия Бешанова:
С чего вообще поднялась вся эта шумиха? Пусть бы и показывали, что хотели. Но этот телеканал славится умением клепать фейки и своеобразным монтажом материала. Они просто выдирают фразы из контекста. Так вот, об интервью представитель CNN просила Президента во время «Большого разговора». Единственное условие встречи от белорусского лидера, учитывая репутацию интервьюеров, – честно показать интервью целиком. Вот доказательство.
Пользуясь случаем, хотела бы пригласить вас дать эксклюзивное интервью каналу CNN.
Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ (подробности здесь).
Юлия Бешанова:
Формальности были улажены, и вот в Минск пожаловал Мэтью Чанс. Британец по происхождению, но английские манеры ему, судя по всему, чужды. Для общения с Президентом журналист выбрал откровенно нахальный тон. Казалось, что вопросы он задавал просто для того, чтобы задать, а не услышать ответ. Президент был вынужден его осекать. И не раз.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы CNN и другие каналы… Минуту. Мы приглашали туда. Будут такие факты – я буду нести ответственность. Минуту, минуту, не перебивай меня.
Юлия Бешанова:
Первый вопрос от журналиста: не хочет ли Президент воспользоваться возможностью и извиниться перед белорусским народом? Это на американском телеканале. И ремарка: у своих политиков не пробовали потребовать объяснений и извинений?
Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу? Что ответил Президент, узнать здесь.
Юлия Бешанова:
Но как только Президент начинал говорить об Америке, она ведь «пример» демократии, журналист начинал заметно нервничать. Александр Лукашенко Мэтью откровенно сочувствовал и успокаивал: то чай предложил, то отеческий совет дал. Вот список важных тем по версии CNN – самолет, небо, Протасевич.
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Юлия Бешанова:
Не мудрствуя лукаво, в очередной раз западную журналистику интересовала ситуация на границе. О том, что миграционный кризис рукотворный – эти обвинения Президент уже слышал. Но нужно отдать должное – в интерпретации Мэтью эта тема прозвучала свежо. Мол, мигрантов мы накачиваем наркотиками. Спросили и про любимую западную страшилку. Вот сейчас как возьмет Беларусь, да как объединится с Россией. Что будет дальше, еще не придумали, но и так уже страшно. Интересует американцев и политическое будущее Александра Лукашенко. Так и хочется спросить: вам-то какая разница?
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Юлия Бешанова:
Подведем итог. Ничего нового и интересного. Классическая манера общения западных журналистов плюс нежелание слышать собеседника. Ведь на интервью пришли вовсе не для того, чтобы получить ответ, а чтобы задать вопрос. А там, на монтаже, сделаем все как надо. Но исходные материалы есть у всех. А чтобы показать правду, мы эфирного времени не пожалеем. Так что, действительно, Мэтью, выбирайте выражения и оттачивайте мастерство.