«Мэтью, выбирайте выражения и оттачивайте мастерство». Юлия Бешанова проанализировала интервью Президента американцам

Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN, причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения. Британец Мэтью Чанс козырял привычным набором грубых фейков и ложных сенсаций. И даже предлагал белорусскому лидеру извиниться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, ведущая:

Александр Лукашенко терпеливо, а главное аргументированно отвечал на все провокации. Высказался и о сбежавших из Беларуси «революционерах», и о посадке самолета Ryanair, и о миграционном кризисе. Рассказал правду о подходах страны в борьбе с COVID-19. Все в стиле нашего Президента: откровенно и без купюр. Только все это так и осталось за кадром. Вместо часового интервью всего около восьми минут в эфире. Вот вам истинное лицо западной журналистики. Юлия Бешанова следила за ходом интервью во Дворце Независимости, сразу после общалась с британским журналистом лично. Юля, как тебе? Юлия Бешанова, СТВ:

Наверное, очень противоречивые впечатления. С одной стороны, мы услышали много нового и интересного, а с другой – поразились напору, где-то нахальству и отсутствию манер у интервьюера. Я расскажу обо всем подробно и по порядку. Действительно, очень много интересных деталей, которые становятся очевидными после того, как несколько раз отсмотришь все интервью. Илона Волынец:

Думаю, все уже посмотрели телеверсию, так что будет с чем сравнить.

Юлия Бешанова:

«Мэтью, выбирайте выражения». Именно этой цитатой Президента можно охарактеризовать все интервью. Даже непонятно, зачем было на эту мысль выделять целых восемь минут эфира на CNN. К чему я это? Давайте начнем обсуждать диалог Президента с американским журналистом с конца. Надо отметить, у нас была договоренность с коллегой из CNN, что после он поделится впечатлениями от общения. А теперь внимание на видео. Вот Мэтью Чанс выходит из зала, где общался с Александром Лукашенко. Более часа общался, и это важно. Что-то обсуждает с продюсером и собирается в прямом смысле уйти от наших вопросов. Нет, это понятно – задавать их гораздо удобнее. Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений – читайте далее.

Юлия Бешанова:

С чего вообще поднялась вся эта шумиха? Пусть бы и показывали, что хотели. Но этот телеканал славится умением клепать фейки и своеобразным монтажом материала. Они просто выдирают фразы из контекста. Так вот, об интервью представитель CNN просила Президента во время «Большого разговора». Единственное условие встречи от белорусского лидера, учитывая репутацию интервьюеров, – честно показать интервью целиком. Вот доказательство. Пользуясь случаем, хотела бы пригласить вас дать эксклюзивное интервью каналу CNN. Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ (подробности здесь). Юлия Бешанова:

Формальности были улажены, и вот в Минск пожаловал Мэтью Чанс. Британец по происхождению, но английские манеры ему, судя по всему, чужды. Для общения с Президентом журналист выбрал откровенно нахальный тон. Казалось, что вопросы он задавал просто для того, чтобы задать, а не услышать ответ. Президент был вынужден его осекать. И не раз.