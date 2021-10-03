«Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием». Лукашенко о самолёте с Протасевичем

Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Вы будете продолжать говорить, что действительно существовала угроза взрыва?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мэтью, я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием, поэтому выбирайте выражения на всякий случай. Что касается рейса этого самолета, недавно ИКАО, которую мы звали два или три месяца, наконец-то приехала. До сих пор результаты не обнародовали. Вы на каком основании пытаетесь мне предъявить претензии? На каком? У вас что, иные факты есть?
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