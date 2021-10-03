Прямой эфир

«Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием». Лукашенко о самолёте с Протасевичем

03 октября 2021 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Вы будете продолжать говорить, что действительно существовала угроза взрыва?

«Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием». Лукашенко о самолёте с Протасевичем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мэтью, я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием, поэтому выбирайте выражения на всякий случай. Что касается рейса этого самолета, недавно ИКАО, которую мы звали два или три месяца, наконец-то приехала. До сих пор результаты не обнародовали. Вы на каком основании пытаетесь мне предъявить претензии? На каком? У вас что, иные факты есть?

Читайте также:

Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу?

Если боитесь, летайте через Северный полюс. Лукашенко об иностранных самолетах над Беларусью

Лукашенко: я буду вечным Президентом, если вы будете нас атаковать

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Мэтью Чанс # Александр Лукашенко # Роман Протасевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: клянусь, я не собираюсь быть Президентом до смерти
03 октября 2021 16:31

Александр Лукашенко: клянусь, я не собираюсь быть Президентом до смерти

Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу?
03 октября 2021 16:31

Корреспондент CNN – Лукашенко: не хотели бы, пользуясь возможностью, принести извинения белорусскому народу?

«Мэтью, выбирайте выражения и оттачивайте мастерство». Юлия Бешанова проанализировала интервью Президента американцам
03 октября 2021 16:31

«Мэтью, выбирайте выражения и оттачивайте мастерство». Юлия Бешанова проанализировала интервью Президента американцам