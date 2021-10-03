«Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием». Лукашенко о самолёте с Протасевичем

Новости Беларуси. Президент Беларуси ответил на вопросы журналиста CNN. Причем порой это были не просто вопросы, а настоящие выпады и обвинения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:

Вы будете продолжать говорить, что действительно существовала угроза взрыва?