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Александр Лукашенко: для такого уровня канала, как CNN, это просто несерьёзно – брать из интернета всякую ложь

02 октября 2021 12:33
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Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подробно рассказал о миграционном кризисе, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации, высказался о беглых «горе-революционерах», прокомментировал лживые измышления вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanаir, еще раз обозначил позицию Беларуси по вопросам интеграции с Россией, суверенитета и безопасности.

Александр Лукашенко: для такого уровня канала, как CNN, это просто несерьёзно – брать из интернета всякую ложь-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас нет ни одного места лишения свободы, как вы сказали, подобно Гуантанамо или тем базам, которые Соединенные Штаты и вы создавали в странах Восточной Европы. Поэтому, думаю, здесь, если исходить из этого, все познается в сравнении, поэтому я так отвечаю на ваш вопрос. Думаю, что вы не лучше будете выглядеть. А что касается наших мест содержания обвиняемых или находящихся под следствием, поверьте: они не хуже, чем в Соединенных Штатах и Великобритании. Вот это я вам могу гарантировать. Вы говорите о неких правозащитных организациях. Ну, мы видели деятельность этих правозащитных организаций. Вот, правозащитные организации, дай бог памяти, в Сирии обвиняли сирийцев, россиян и других, что они применяют биологическое оружие. Вы даже показывали это. Как оказалось потом, постановочные кадры. А ведь были задействованы правозащитные организации. Может быть, и в случае с Беларусью эти правозащитные организации вам чего-то там подсказывают. Поэтому я бы вам предложил не обсуждать мнения и заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций, а конкретные факты. Все, что вы перечислили, – это фейк и выдумки. Слушайте, это просто несерьезно. Для такого уровня канала, как CNN, это, извините, просто несерьезно – брать из интернета всякую ложь. Наверное, кому-то это хотелось. Поэтому я вам не советую повторять все это.

Виктор Саевич об интервью Президента CNN: «Примитивные вопросы, шаблонные». Читайте здесь.

Александр Лукашенко: для такого уровня канала, как CNN, это просто несерьёзно – брать из интернета всякую ложь-3

А мне кажется, журналист CNN блестяще справился с поставленной задачей: максимальная дебилизация общества под соусом придуманных и навязываемых стандартов демократии. Ну и собрать в один список гнилые одиозные фейки – тоже, знаете ли, мастерство! Спасибо, что упорядочили.

Политолог Вадим Боровик: «Надо учитывать, с кем ты разговариваешь. Нельзя перебивать первое лицо государства». Читайте здесь.

У наших зрителей есть прекрасная возможность самим убедиться в том, как американские журналисты подают информацию, и сверить с реальным откровенным интервью. Его полная версия без купюр – 2 октября в 18:00 на белорусском телевидении.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Мэтью Чанс # Фотофакт

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