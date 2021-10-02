Александр Лукашенко: для такого уровня канала, как CNN, это просто несерьёзно – брать из интернета всякую ложь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас нет ни одного места лишения свободы, как вы сказали, подобно Гуантанамо или тем базам, которые Соединенные Штаты и вы создавали в странах Восточной Европы. Поэтому, думаю, здесь, если исходить из этого, все познается в сравнении, поэтому я так отвечаю на ваш вопрос. Думаю, что вы не лучше будете выглядеть. А что касается наших мест содержания обвиняемых или находящихся под следствием, поверьте: они не хуже, чем в Соединенных Штатах и Великобритании. Вот это я вам могу гарантировать. Вы говорите о неких правозащитных организациях. Ну, мы видели деятельность этих правозащитных организаций. Вот, правозащитные организации, дай бог памяти, в Сирии обвиняли сирийцев, россиян и других, что они применяют биологическое оружие. Вы даже показывали это. Как оказалось потом, постановочные кадры. А ведь были задействованы правозащитные организации. Может быть, и в случае с Беларусью эти правозащитные организации вам чего-то там подсказывают. Поэтому я бы вам предложил не обсуждать мнения и заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций, а конкретные факты. Все, что вы перечислили, – это фейк и выдумки. Слушайте, это просто несерьезно. Для такого уровня канала, как CNN, это, извините, просто несерьезно – брать из интернета всякую ложь. Наверное, кому-то это хотелось. Поэтому я вам не советую повторять все это.

Виктор Саевич об интервью Президента CNN: «Примитивные вопросы, шаблонные». Читайте здесь.