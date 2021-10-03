Дмитрий Шевцов: основной принцип Красного Креста – нейтралитет, мы не смотрим, каких политических взглядов человек

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. Белорусское общество Красного Креста вне политики?

Илона Волынец, СТВ:

Не прошло месяца, как вы возглавили Белорусский Красный Крест. Ранее вы руководили первой столичной больницей. Легко ли, сложно было переключиться?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Достаточно легко медику переключиться по той простой причине, что основные принципы медицины (гуманизм и возможность всегда прийти на помощь, когда это необходимо) – это принципы, которые и для обычного врача, и для обычного учреждения здравоохранения являются нормой, ну и, конечно, это становится принципами главными и Красного Креста. Поэтому здесь перестраиваться было очень легко. Более того, я 10 лет возглавлял Президиум Советской районной организации города Минска Красного Креста, поэтому эта работа для меня была очень понятна. Илона Волынец:

Сейчас складывается впечатление, что политика проникается прямо во все сферы жизни. И, наверное, ни одно крупное международное, будь то спортивное, культурное мероприятие не обходится без каких-то политических игр. Красный Крест вне политики? Дмитрий Шевцов:

Основной принцип Красного Креста – это нейтралитет. И поэтому здесь главный принцип – это возможность прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. Мы не смотрим, каких политических взглядов, какого вероисповедания, социального статуса, нам никакой разницы нет. Главное, чтобы человек нуждался и попросил о помощи, и мы готовы прийти к любому.

Как волонтёры Красного Креста сейчас задействованы на границе?

Илона Волынец:

Как оцените ситуацию на границе? Что сейчас делают, может быть, волонтеры Красного Креста? Как вы задействованы? Дмитрий Шевцов:

Мы видим уже на протяжении длительного времени ситуацию, которая складывается у нас на границе. Она достаточно напряженная, потому что время идет все-таки к похолоданию, каждый день ситуация климатическая ухудшается. И те беженцы, которые сосредоточены на границе с Республикой Беларусь, в очень стесненных и серьезных обстоятельствах находятся. И, конечно, волонтеры Красного Креста вместе с Государственным погранкомитетом оказывают и медицинскую помощь, и социальную, и медико-реабилитационную в том числе. Мы помогаем им и одеждой, одеялами – всем необходимым, чтобы как-то помочь людям, которые оказались в таких нечеловеческих условиях сейчас.

К нам четвертая волна коронавируса пришла раньше, чем мы ее ожидали, стремительно

Илона Волынец:

Четвертая волна коронавируса накрыла Беларусь. В Бересткой области заболеваемость коронавирусом выросла более чем в трое. Какая ситуация в остальных регионах, так ли все серьезно? Дмитрий Шевцов:

Мы не живем обособленно. Это на самом деле так. Постоянно люди мигрируют внутри Республики Беларусь. Конечно, к нам волна пришла несколько раньше, чем мы ее ожидали, достаточно стремительно по той простой причине, что, во-первых, приехали студенты, вернулись люди с отдыха, приехали наши возрастные граждане, которые находились за пределами Минска, на дачах, в деревнях у себя. И поэтому этот внутренний миграционный процесс спровоцировал такое достаточно бурное распространение коронавирусной инфекции среди непривитых людей. Конечно, есть незначительные заболевания среди привитых людей, оно в достаточно легкой форме протекает, но в основном все мы, медики, констатируем, что заболеваемость в подавляющем большинстве, более 90 %, даже больше, более 95 %, происходит среди лиц, которые до сих пор не привиты. И, конечно же, в отделениях реанимации, к сожалению, находятся наши граждане, которые так и не привились до того момента, когда столкнулись уже с рубежом медицины современной и, я бы так сказал, с потусторонним миром. Илона Волынец:

С октября традиционно начинается вакцинация против гриппа.

Дмитрий Шевцов:

Да, сезонная вакцинация.

Илона Волынец:

В этом году, я так понимаю, ничего не меняется. Дмитрий Шевцов:

Ничего абсолютно. Как прививки от гриппа и коронавируса «дружат» между собой? Как привиться правильно?

лона Волынец:

А как, если так можно выразиться, прививки «дружат» между собой. От коронавируса и от гриппа. Как правильно привиться? Дмитрий Шевцов:

Они абсолютно нормально «дружат». И по рекомендациям нашей санитарно-эпидемиологической службы, все советуют сначала, учитывая важность, делать вакцинацию против коронавирусной инфекции. У нас есть информированность, согласие, то есть согласие человека, он может одновременно привиться и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. Но все равно медики и санитарно-эпидемиологическая служба советуют сделать двухнедельный интервал между одной прививкой и второй, чтобы человек абсолютно нормально привился и начали вырабатываться сначала одни антитела, потом другие.

Илона Волынец:

Прививку от гриппа мы делаем каждый год. А что касается прививки от коронавируса?

Дмитрий Шевцов:

Я думаю, что мы будем делать ее каждый год. Более того, многие авторы разработок различных вакцин советуют это делать уже через шесть месяцев, есть предположение и предложение других авторов – через девять месяцев. Но все равно этот интервал – несколько раз в год. То же самое касается и гриппа. Дело в том, что, если бы грипп имел такую же вирусную активность, как и коронавирусная инфекция, мы бы точно так же в конце весны вторично бы прививались. Но дело в том, что под воздействием ультрафиолета (когда наступает весна, то интенсивность возрастает), он полностью прекращает свое воздействие на организм человека. Абсолютно единичные случаи могут быть заболевания в легкой форме. Поэтому мы и снимаем со счета вообще в летнее время грипп как таковой. Коронавирус все-таки обладает активностью во все времена года. И зимой, и вот сейчас, осенью, когда идет вообще снижение иммунитета, зима – это понятно, что такая внутренняя депрессия, когда и ультрафиолета мало, когда и питательных веществ естественных, то есть витаминов, которые мы летом получаем с грядки, тоже не хватает. Поэтому здесь иммунная система немножко проседает, организм человека становится более восприимчив. И летом он точно так же действует, поэтому, к сожалению, придется прививаться два раза в год, пока мы полностью не победим этот вирус.

«Были вообще случаи, чтобы человек пришел повторный раз вакцинироваться?» – «Да, стоит перед вами» Илона Волынец:

Были вообще случаи, чтобы человек пришел повторный раз вакцинироваться? Дмитрий Шевцов:

Да, перед вами стоит. Илона Волынец:

То есть вы уже сделали повторную прививку от коронавируса? Дмитрий Шевцов:

Я сделал летом ревакцинацию. Я прививался в январе и в июле, в августе я сделал ревакцинацию двумя дозами вакцины. Илона Волынец:

И все прошло так же, так в первый раз?