Александр Лукашенко: мы с Путиным достаточно умны, чтобы создать союз, который будет сильнее унитарного образования

Громкие заголовки и такие же громкие формулировки вопросов: на каких условиях вы договариваетесь о поддержке с Россией. Но невдомек коллективному Западу, что отношения могут быть не только в формате «ничего личного, просто бизнес», но и искренней дружбы братских народов. Белорусский лидер в очередной раз расставил точки над «и» в вопросах суверенитета, военного сотрудничества и степени доверия между двум государствами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается того, что Беларусь войдет в состав Соединенных Штатов Америки, Великобритании или России – это абсолютные глупости, недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным и руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще, это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят.

Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца.