Корреспондент CNN заявил, что в Беларуси не соблюдают права человека. Чем ответил Лукашенко?

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта: Стандарты соблюдения прав человека здесь не очень высоки.

Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По поводу прав человека. Вы недавно нанесли удар в Афганистане, подозревая в терроризме, по семье. Погибло 12 детей.

Мэтью Чанс:

Мы говорим о Беларуси. Мы сейчас не говорим о Соединенных Штатах Америки.

Александр Лукашенко:

Не я про американцев начал разговор. Мы никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала. Никогда. А вы недавно и на CNN показывали, как в Конгрессе США застрелили девушку – героя Соединенных Штатов Америки. Это что, не нарушение прав человека? И вы стыдливо замалчиваете это.

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