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Корреспондент CNN заявил, что в Беларуси не соблюдают права человека. Чем ответил Лукашенко?

02 октября 2021 18:00
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Новости Беларуси. Холодный душ для оппонентов власти и коллективного Запада. Интервью Президента Александра Лукашенко телеканалу CNN вызвало небывалый резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Стандарты соблюдения прав человека здесь не очень высоки.

Корреспондент CNN заявил, что в Беларуси не соблюдают права человека. Чем ответил Лукашенко?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По поводу прав человека. Вы недавно нанесли удар в Афганистане, подозревая в терроризме, по семье. Погибло 12 детей.

Мэтью Чанс:
Мы говорим о Беларуси. Мы сейчас не говорим о Соединенных Штатах Америки.

Александр Лукашенко:
Не я про американцев начал разговор. Мы никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала. Никогда. А вы недавно и на CNN показывали, как в Конгрессе США застрелили девушку – героя Соединенных Штатов Америки. Это что, не нарушение прав человека? И вы стыдливо замалчиваете это.

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# Интервью Александра Лукашенко # Мэтью Чанс # Александр Лукашенко

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