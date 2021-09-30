Александр Лукашенко в интервью CNN: «Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол!»

Новости Беларуси. Привычный набор грубых фейков и новые «жареные» факты. Глава государства дал интервью американскому каналу CNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, задавали Александру Лукашенко уже традиционные для западной прессы вопросы. Большинство ответов уже звучали из уст Президента. Тем не менее глава государства был готов к максимально откровенному разговору на любую тему. Белорусский лидер высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся «революционерах». Прокомментировал ложь и нагнетание вокруг посадки в минском аэропорту самолета Ryanair. Рассказал правду о подходах страны в борьбе с пандемией COVID-19.

В интервью также поднималась тематика белорусско-российских отношений. Подробно Александр Лукашенко рассказал о миграционной проблематике, назвав истерикой, – оказывается, в Беларуси мигрантов пичкают наркотиками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, – это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность. А сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, – так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы. Мы не объявили чрезвычайное положение, как поляки на границе. Мы разрешаем всем журналистам приезжать на границу и разобраться. Милости просим. Мы CNN и другие каналы приглашаем. Мы приглашали туда, они встречались с этими беглыми людьми. Мы их просим: вернитесь до морозов в Беларусь. Побудьте хоть в Беларуси. Нет – «нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище, мы ждем». Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. При чем здесь белорусы?

Александр Лукашенко:

И что, только через территорию Беларуси в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море? Испания, Италия, Греция. Сколько там людей гибнет сотнями, пересекая Средиземное море? Тысячи людей попадают в Евросоюз. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут, они идут к вам, потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Вы недавно публично позвали афганцев и попросили центральноазиатские страны, бывшие Советского Союза и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили и европейцам дали команду – принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны, из тех стран, которые вы разорили? Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам.