Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ

Таким же откровенным получился диалог и с представителями BBC и CNN. Вот только проблема в том, что журналисты этих изданий апеллируют не фактами, а фейками. Образ Беларуси за океаном сложился годами, изменить его, даже демонстрируя полною открытость, вряд ли получится. Уж больно принципиальную позицию занял глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По поводу интервью. Я не исключаю этого при одном условии: если вы дадите все, что скажу. Не купируя, не вырезая, не добавляя. Скажете, Лукашенко – трудно было к этому диктатору попасть, но я изловчилась, взяла у него интервью, и вот слушайте. Вы задаете вопрос – я отвечаю. Наталья Николаевна, вы поняли условие? На этих условиях договоритесь с пресс-секретарем.

Что касается репрессий против гражданского населения. Мне с американцами вообще совсем просто говорить. Скажите, пожалуйста, вопрос риторический, я отвечаю на ваш вопрос. Вы зачем застрелили девушку в Конгрессе? Зачем? Которая была участницей войн в защиту Соединенных Штатов Америки и их интересов. Вы зачем ее застрелили? Это же женщина. После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского и прочего населения с моей стороны – просто меркнет.

Вы привыкли к тому, что вы – гегемоны в мире. Вам все позволено. Сколько человек вы посадили (на сегодня у вас сидит) после событий у Конгресса? Когда вы законно избранного президента растоптали, убрали его из средств массовой информации, и CNN тоже, по-моему, с YouTube и прочее вычеркнули напрочь. Как вы себя вели в эту предвыборную кампанию – я имею в виду Трампа – и поставили своего президента.

Это что было законно? Вы голосовали по почте – это вы показывали, вы бюллетени в мусорку бросали там, где было голосование за Трампа. И многое-многое другое, мы это тоже видели. И я подумал: если бы мы не выбрасывали в мусорку бюллетени, а по почте только проголосовали, вы бы на кусочки нас порезали. Вам можно. Вы творите беспредел во всех местах мира! И мне говорите о каких-то репрессиях. С моей стороны не было никаких репрессий! Никаких.

По Ryanair, по самолету. Так мы же открыты для расследования, чего же вы не приехали расследовать? Мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол – приезжайте. Мы вот сидели, руки на столе – идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет.

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