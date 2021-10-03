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Октябрь – время готовить сад к зиме. Как ухаживать за хвойными деревьями и кустарниками?

03 октября 2021 12:03
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Октябрь – время готовить сад к зиме. Сейчас можно провести искореняющие обработки хвойных деревьев и кустарников. Процедура поможет избавиться от многочисленных болезней и вредителей, рассказали в программе «Плюс-минус».

Октябрь – время готовить сад к зиме. Как ухаживать за хвойными деревьями и кустарниками?-1

Важно знать, что такие препараты, как медный или железный купорос, которые применяются поздней осенью для лиственных растений, не подойдут для хвойных. Используйте для этого полисульфиды – вещества, которые содержат серу в большом количестве и работают при температуре ниже 15 градусов.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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