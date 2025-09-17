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У берегов Гренландии начались масштабные учения НАТО

17 сентября 2025 06:24
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Масштабные учения НАТО начались у берегов Гренландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют военнослужащие из Дании, Франции, Германии, Швеции и Норвегии.

У берегов Гренландии начались масштабные учения НАТО-2

Задействовано несколько десятков судов и авиация. Международный контингент отрабатывает совместные действия при обороне региона. Учебные бои ведутся как в море, так и на суше, а также с воздуха. Военные отражают нападение кораблей противника, захватывают их суда, высаживая на борт воздушный десант. Помимо этого проверяется слаженность войск НАТО при эвакуации раненых.

В Латвии хотят увеличить численность армии до 40 тыс. за счет резервистов.

# Международная политика # НАТО

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