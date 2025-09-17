У берегов Гренландии начались масштабные учения НАТО

Масштабные учения НАТО начались у берегов Гренландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них участвуют военнослужащие из Дании, Франции, Германии, Швеции и Норвегии.

Задействовано несколько десятков судов и авиация. Международный контингент отрабатывает совместные действия при обороне региона. Учебные бои ведутся как в море, так и на суше, а также с воздуха. Военные отражают нападение кораблей противника, захватывают их суда, высаживая на борт воздушный десант. Помимо этого проверяется слаженность войск НАТО при эвакуации раненых.