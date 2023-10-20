Президент: о новом министерстве не может быть и речи

Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и, что особенно подчеркнул глава государства, контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства напомнил о поручении, которое было дано еще весной: о создании в стране так называемого мозгового ядра. Предполагается, что эта структура будет не просто определять перспективные векторы развития, но также формировать портфель реализуемых и окупаемых проектов, управлять ими и контролировать их продвижение. Правительство представило два варианта ее создания. Президент задал ряд уточняющих вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Для чего предлагается создавать новую структуру, центр? Да, я поручил продумать: центр – не центр. Вы проработали, Президент поручил – на. А может быть, не надо? И на этот вопрос надо ответ дать. Что мешает реализовывать лучшие задумки в уже имеющемся составе? Никаких новых структур и каких-то дополнительно кадров быть не должно. У нас хватает и центров, и возле центров, и прочих, которые надо организовать в единый кулак и которые могли бы двигаться в нужном направлении. Поэтому и речи быть не может быть о том, что будет новое правительство или министерство. Из этого надо исходить.

Губернаторы, вы – люди не посторонние, запомните: провал государственного проекта на вашей территории – это ваш провал. Это также зона вашей ответственности, вы там видите лучше, чем кто-то. Да и часть налогов от реализации того или иного проекта будете получать.