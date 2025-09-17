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Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства

17 сентября 2025 06:10
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Государственный праздник отмечает Беларусь. С Днем народного единства соотечественников поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, этот праздник является символом восстановления исторической справедливости и национального единения, послуживших основой развития и укрепления суверенной белорусской государственности.

Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
17 сентября 1939 года разделенный поневоле народ нашей страны обрел целостность и свободу, что позволило белорусам стать полноправными хозяевами своей земли. Благодаря объединению мы сохранили свои идентичность и исконные духовные ценности, отстояли в Великой Отечественной войне право на мирную жизнь, которую возродили и уверенно продолжаем.

Глава государства выразил убеждение, что мудрость и традиции прежних поколений, преданность Родине и согласие в обществе будут всегда сплачивать нас во имя процветания любимой Беларуси.

# День народного единства # Александр Лукашенко

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