Около тысячи участниц БСЖ встретились с Натальей Кочановой в Могилёве. Какие вопросы волновали женщин?

Новости Беларуси. Народное единство, историческая память, сохранение мира и согласия, а также консолидация тех стран, которые хотят жить и развиваться по своим законам. Актуальные вопросы обсуждали сегодня, 20 октября, в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там прошла самая многочисленная встреча Натальи Кочановой с представительницами Белорусского союза женщин. Зал собрал порядка тысячи жительниц Могилевской области разных возрастов и профессий. Они смогли задать любые вопросы председателю Совета Республики.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Женщины задают очень много вопросов, которые касаются лично меня. Когда их интересует, как можно сегодня совмещать такую высокую, ответственную должность в стране и быть мамой, бабушкой. Но на мой взгляд, это все просто: сначала надо стать мамой и бабушкой, и, несомненно, к тебе придет все, когда ты имеешь такую серьезную гражданскую позицию, ответственное отношение к своему делу, любовь к своей родине и своему народу. И это не высокопарные слова. На таких встречах собираются именно такие женщины, которые работают, занимаются семьей, но еще и живут проблемами нашего общества.

Дискуссия получилась живой и открытой. Больше двух часов говорили о том, что по-настоящему волнует женщин, чья инициатива в самых разных сферах жизни страны с каждым годом становится весомее. Отдельно коснулись семейных ценностей, сохранять которые становится сложнее: молодые люди не спешат строить семью. Среди предложений из зала – создать телепроект, который будет продвигать исконные нравственные ориентиры. В том числе и потому, что детским контентом в интернете обеспокоены белорусские мамы.