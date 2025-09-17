Почти 80 бойцов внутренних войск МВД стали обладателями крапового берета

Поддерживая основы, заложенные десятилетия назад, в испытания вносят коррективы с учетом международного опыта борьбы с терроризмом и специальной военной операции. Однако проверка воли, выносливости и профессионализма остаются неизменными.

Михаил Михнайть, командир батальона войсковой части 6713: Эмоции, конечно, самые неземные, потому что была мечта с детства, с 16 лет. Эта мечта стала целью. Это моя девятая попытка, было тяжело. Где-то что-то не получалось, где-то что-то не дорабатывал, но в 31 год на 9-й раз у меня наконец-то все получилось.

Алексей Лобанов, командир войсковой части 5448:

В нашем братстве стало на порядок больше обладателей крапового берета, и это очень отрадно. Потому что каждый из них будет себя поддерживать в должной физической форме, дальше развиваться. На том, что они сдали на краповый берет, их подготовка не останавливается. Это только первая ступень, которая будет их мотивировать и дальше становиться профессионалами своего дела.

В рамках торжественного ритуала вручения заветных головных уборов в войсковой части 5448 состоялось открытие аллеи славы крапового берета и памятника воину спецназа внутренних войск, обладателю знака отличия, преодолевшему себя во имя защиты Отечества. Подобных аллей нет ни в одной стране СНГ.