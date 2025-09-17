«Дорогами памяти» – велопробег ко Дню народного единства прошёл в Минске в четвёртый раз

«Дорогами памяти». Республиканский проект, посвященный Дню народного единства, стал доброй традицией Белорусского профсоюза работников образования и науки. В 2025 году велопробег в столице прошел в четвертый раз, символично стартовав возле стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» и минуты молчания в память о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной жизнью.

Алиса Андреева, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Я участвую не в первый раз уже на данном мероприятии. Для меня огромная честь то, что я могу поучаствовать в нем. Для меня это стало уже доброй традицией, что я могу здесь поучаствовать. Мы все пришли сюда почтить память и отдать дань благодарности нашим предкам за их мужество, за их отвагу и, самое главное, за их Победу.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Очень важно, стоя на этом святом месте в городе Минске, еще раз и себе самим сказать, и нашей молодежи, как важно ценить то, чего достигли наши деды и прадеды.

За время существования проект значительно вырос в масштабах. К велопробегу присоединяются тысячи профактивистов отрасли. Теперь он проходит в формате марафона, его принимают все регионы страны.