Прямой эфир

Дмитрий Пиневич: медицина переоснащается – мы должны обеспечить качество оказания медпомощи

20 октября 2023 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Современные диагностические методы исследования должны быть доступны в каждом регионе. Об этом говорили на III Конгрессе Белорусского общества радиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич: медицина переоснащается – мы должны обеспечить качество оказания медпомощи-1

Чтобы повысить профессиональный уровень и поделиться опытом, собрались не только специалисты-практики, но и представители медуниверситетов и вузов последипломного образования. Ежегодно в стране расширяют парк высокотехнологичного медоборудования, которое позволяет поставить диагноз задолго до клинических проявлений болезни

Дмитрий Пиневич: медицина переоснащается – мы должны обеспечить качество оказания медпомощи-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сейчас мы переоснащаем радиологическую онкологию – линейные ускорители. Фактически заново перестраивается вся ангиографическая служба – показывает на то, что это важнейший компонент со стороны государства. С нашей точки приложения мы должны обеспечить качество оказания медпомощи. Прежде всего это должны быть подготовленные специалисты.

Дмитрий Пиневич: медицина переоснащается – мы должны обеспечить качество оказания медпомощи-7

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Самым важным моментом в диагностической службе является качественное исследование, качественная интерпретация и качественное заключение. И здесь вопросы образования, вопросы повышения квалификации, профессионального уровня играют первостепенное значение. И как раз основные задачи таких мероприятий, которое мы проводим сегодня состоят в повышении профессионального уровня.

За последние 5 лет состав Белорусского общества радиологов увеличился почти в три раза. Сегодня в него входит почти 900 специалистов.

# Медицина # общество # Дмитрий Пиневич # Ирина Абельская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это хороший опыт». Ребята из Витебской области приняли участие в областном слёте юных миротворцев
20 октября 2023 17:58

«Это хороший опыт». Ребята из Витебской области приняли участие в областном слёте юных миротворцев

На сельхозярмарках Минской области продали 550 тонн продукции
20 октября 2023 17:58

На сельхозярмарках Минской области продали 550 тонн продукции

«Память таких героев должна быть вечной». В Гродненской области перезахоронили останки пограничника
20 октября 2023 17:56

«Память таких героев должна быть вечной». В Гродненской области перезахоронили останки пограничника