Дмитрий Пиневич: медицина переоснащается – мы должны обеспечить качество оказания медпомощи

Новости Беларуси. Современные диагностические методы исследования должны быть доступны в каждом регионе. Об этом говорили на III Конгрессе Белорусского общества радиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы повысить профессиональный уровень и поделиться опытом, собрались не только специалисты-практики, но и представители медуниверситетов и вузов последипломного образования. Ежегодно в стране расширяют парк высокотехнологичного медоборудования, которое позволяет поставить диагноз задолго до клинических проявлений болезни

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: Сейчас мы переоснащаем радиологическую онкологию – линейные ускорители. Фактически заново перестраивается вся ангиографическая служба – показывает на то, что это важнейший компонент со стороны государства. С нашей точки приложения мы должны обеспечить качество оказания медпомощи. Прежде всего это должны быть подготовленные специалисты.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

Самым важным моментом в диагностической службе является качественное исследование, качественная интерпретация и качественное заключение. И здесь вопросы образования, вопросы повышения квалификации, профессионального уровня играют первостепенное значение. И как раз основные задачи таких мероприятий, которое мы проводим сегодня состоят в повышении профессионального уровня.

За последние 5 лет состав Белорусского общества радиологов увеличился почти в три раза. Сегодня в него входит почти 900 специалистов.