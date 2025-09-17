Зеленский призывает Запад не думать о России

Владимир Зеленский выступил с требованиями к Западу перестать размышлять о своих будущих отношениях с Россией. Вместо этого, по его мнению, западным государствам следует сосредоточиться на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине», – высказался украинский политик.

Также британским журналистам Зеленский заявил, что факт обсуждения союзниками, кто какие санкции применит, – проявление несправедливости в отношении Киева.

Фото: Pinterest