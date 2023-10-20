Лукашенко: учитывая наш авторитаризм, впредь будет жёсткий контроль за реализацией и соблюдением поручений!

Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и (что особенно подчеркнул глава государства) контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке приглашенных во Дворец Независимости два десятка человек, в том числе представители надзорных органов, правительства, местной вертикали власти, ученого и банковского сообщества. Главную задачу для присутствующих Президент обозначил уже с самого начала – улучшить систему планирования стратегических проектов. Как этого достичь? Подробности в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой. Так выглядит сборник всех проектов, которые реализовываются или по какой-то причине нет, но должны в Беларуси. Показать его поближе журналистам во время сегодняшнего совещания попросил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть проекты определены. Слушайте, их трудно поднять даже. Вы их можете им потом показать. Потом, потом, мне же работать надо еще. Все они тут. Оцените масштаб и вы. Хотя бы для того, чтобы понимать, сколько информации, прежде чем провести подобное сегодняшнему совещанию анализирует Президент, и сколько на самом деле у белорусов идей. Это для понимания контекста. На деле же весьма общую и расплывчатую формулировку названия совещания во Дворце Независимости Президент скорректировал в первую минуту его начала.

Александр Лукашенко:

Тема сегодняшнего нашего разговора – улучшение системы планирования (добавляю к тому, что мне предложила Администрация) и контроля за реализацией стратегических проектов. Учитывая наш авторитаризм (ну, кто-то диктатурой называет), так и впредь будет жесткий контроль за реализацией и соблюдением тех поручений, которые даются в том числе Президентом. Они ведь не только выдумка самого Президента, но многие вопросы мы с вами прорабатываем вместе. И обозначил, что вообще стоит считать стратегическими проектами.