Прямой эфир

Лукашенко: учитывая наш авторитаризм, впредь будет жёсткий контроль за реализацией и соблюдением поручений!

20 октября 2023 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и (что особенно подчеркнул глава государства) контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: учитывая наш авторитаризм, впредь будет жёсткий контроль за реализацией и соблюдением поручений!-1

В списке приглашенных во Дворец Независимости два десятка человек, в том числе представители надзорных органов, правительства, местной вертикали власти, ученого и банковского сообщества. Главную задачу для присутствующих Президент обозначил уже с самого начала – улучшить систему планирования стратегических проектов. Как этого достичь?

Подробности в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Так выглядит сборник всех проектов, которые реализовываются или по какой-то причине нет, но должны в Беларуси. Показать его поближе журналистам во время сегодняшнего совещания попросил Президент.

Лукашенко: учитывая наш авторитаризм, впредь будет жёсткий контроль за реализацией и соблюдением поручений!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть проекты определены. Слушайте, их трудно поднять даже. Вы их можете им потом показать. Потом, потом, мне же работать надо еще. Все они тут.

Оцените масштаб и вы. Хотя бы для того, чтобы понимать, сколько информации, прежде чем провести подобное сегодняшнему совещанию анализирует Президент, и сколько на самом деле у белорусов идей. Это для понимания контекста. На деле же весьма общую и расплывчатую формулировку названия совещания во Дворце Независимости Президент скорректировал в первую минуту его начала.

Лукашенко: учитывая наш авторитаризм, впредь будет жёсткий контроль за реализацией и соблюдением поручений!-7

Александр Лукашенко:
Тема сегодняшнего нашего разговора улучшение системы планирования (добавляю к тому, что мне предложила Администрация) и контроля за реализацией стратегических проектов. Учитывая наш авторитаризм (ну, кто-то диктатурой называет), так и впредь будет жесткий контроль за реализацией и соблюдением тех поручений, которые даются в том числе Президентом. Они ведь не только выдумка самого Президента, но многие вопросы мы с вами прорабатываем вместе.

И обозначил, что вообще стоит считать стратегическими проектами.

Лукашенко: учитывая наш авторитаризм, впредь будет жёсткий контроль за реализацией и соблюдением поручений!-10

Александр Лукашенко:
Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но любой страны в целом. Значит, стратегическими проектами надо заниматься. Как обстоят дела в Беларуси? Не совсем хорошо. Почему мы и обращаемся к этому вопросу. У нас даже если разумно выработаны проекты стратегического характера, то они не всегда реализуются. Президент в основном формализует то или иное решение, и оно доводится к исполнению всех в стране. Даже тех, кто не прописан в решении Президента, в распоряжении, указе и так далее.

Читайте также:

Лукашенко – ученым: за счет бюджета столько нахомутали – дальше некуда

Президент: о новом министерстве не может быть и речи

«Видите, как жизнь повернулась». Лукашенко об очередях на покупку Geely

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Боюсь, чтобы враньё в правительстве не стало традицией»
20 октября 2023 17:31

Президент Беларуси: «Боюсь, чтобы враньё в правительстве не стало традицией»

Лукашенко: «Было бы неплохо и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно!»
20 октября 2023 17:30

Лукашенко: «Было бы неплохо и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно!»

Александр Лукашенко: «И санкции не мешают, когда кнут есть сзади, к сожалению»
20 октября 2023 17:30

Александр Лукашенко: «И санкции не мешают, когда кнут есть сзади, к сожалению»