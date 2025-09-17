День народного единства отмечается в Беларуси

Государственный праздник отмечает Беларусь. 86 лет назад, 17 сентября 1939-го было положено начало событиям, которые ускорили установление на нашей земле народной власти и свободы. Республика обрела современные границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта дата не только радостная, символизирующая освобождение белорусов от гнета панской Польши, но в то же время скорбная: мы вспоминаем о жертвах польской оккупации, которая кровавым катком прокатилась по белорусским землям.