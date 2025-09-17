День народного единства отмечается в Беларуси

Государственный праздник отмечает Беларусь. 86 лет назад, 17 сентября 1939-го было положено начало событиям, которые ускорили установление на нашей земле народной власти и свободы. Республика обрела современные границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта дата не только радостная, символизирующая освобождение белорусов от гнета панской Польши, но в то же время скорбная: мы вспоминаем о жертвах польской оккупации, которая кровавым катком прокатилась по белорусским землям.
По Рижскому мирному договору 1921 года, западно-белорусские территории были переданы Варшаве. Термин «Западная Беларусь» те власти использовать запретили. Они называли наши земли «восточными окраинами». Западная Беларусь оказалась аграрным придатком Польши. В 1926 году Юзеф Пилсудский установил жесткий авторитарный режим фашистского толка, так называемую санацию.
Эта политика включила массовый террор. Карательные экспедиции зверствовали: деревни, где, по мнению поляков, поддерживали связь с партизанами из Коммунистической партии Западной Беларуси, подвергались утихомириванию, сжигались целые населенные пункты.
В 1934 году был создан концентрационный лагерь в Березе-Картузской, где содержались политические противники польского режима. Но 17 сентября 1939 года Красная армия вошла на территорию Западной Беларуси. Это был акт исторической справедливости: белорусский народ получил шанс на воссоединение. Через 12 дней советские солдаты окончательно освободили Западную Беларусь от польской оккупации. Население встречало красноармейцев с радостью, цветами, хлебом и солью.
Лукашенко поздравил белорусов с Днем народного единства.