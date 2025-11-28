Лукашенко: «Я мало видел таких лидеров». Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой

Межконтинентальное турне Президента по странам Глобального Юга расширяет географию и повестку. Александр Лукашенко прибыл в Оман – еще одну ключевую точку на дипломатической карте этих дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это неслучайно. Маскат становится для Беларуси важным партнером. Отношения заметно ускорились после взаимных визитов лидеров и подписанной дорожной карты сотрудничества. Беларусь и Мьянма договорились о расширении торговли, утвердили дорожную карту до 2028 года и отменили визы. Особое внимание – экономике, агросектору, фармацевтике, науке и культуре. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова создавать совместные предприятия и строить стратегическое партнерство, руководствуясь исключительно национальными интересами.

Так помпезно нашего главу государства встречают во многих странах Глобального Юга. Сказывается и политический авторитет самого лидера, и доктрина экономического сотрудничества официального Минска. Экспортируем компетенции и предлагаем равноправные отношения. Уважают. Но в Мьянме пошли дальше: кортеж сначала сопровождали мотоциклисты, а затем – конная гвардия. Были даже и артиллерийские залпы, как в Омане, и искренние объятия лидеров. Культурная программа Первого в Мьянме здесь.

– Спасибо.

– Хорошая погода.

– Хорошая погода и место сказочное.

Сейчас в Мьянме самая приемлемая часть года – не жарко. Но речь и про погоду политическую. Между Минском и Нейпьидо отменные отношения. Теперь их надо переставить на экономические рельсы. Для этого наш Президент в Мьянме. Считай, на краю земли звучит белорусский гимн. В Президентском дворце около 100 комнат и залов. И очень высокие потолки. Акустика отменная. Военные и полиция – это привычный пейзаж современной Мьянмы, ее особенность политического управления.

Либо госуправленцы в юбках лонджи – это элемент национальной одежды, либо в форме, хотя и генералы встречаются в лонджи. У страны древняя государственность и выгодное геополитическое положение, поэтому свои интересы не раз приходилось защищать силой оружия. Формироваться государственность начала еще до нашей эры, а история страны – это история борьбы. И сейчас Мьянма нуждается в дипломатических опорах.

Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председатель Комиссии национальной безопасности и мира:

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за поддержку Мьянмы на международной арене и на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. Беларусь в прошлом году стала партнером БРИКС. Мьянма также желает присоединиться к ШОС и БРИКС в качестве наблюдателя. Поэтому прошу вас поддержать это направление.

Население страны почти 55 миллионов жителей, а на площадке ООН благодарна за защиту Беларуси. Водрузить знамя своей независимости Мьянма смогла только после того, как советские воины, в том числе прошедший белорусскую партизанку Егоров, водрузили наше знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Итоги Второй мировой войны позволили расставить приоритеты нового миропорядка, а для большинства стран Глобального Юга стали пропуском к их независимости.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Интерьеры главного дворца Нейпьидо, а название столицы переводится как «Обитель королей», подчеркивают колорит и национальную свядомасць, то есть долгий путь обретения независимости Мьянмой. Это все о прошлом. Первый визит главы государства в эту страну как раз о настоящем и даже будущем. Отдельная тема – интеграция в ЕС. И в этом вопросе Нейпьидо рассчитывает на Минск. Вопрос сугубо экономического сотрудничества и компетенций. Лукашенко: в Беларуси есть все необходимое, чтобы технологически Мьянма поднялась ещё на одну ступень выше. Подробности.

Протокол официального визита отработан и во всем мире практически одинаков. Только очередность локаций может меняться. Запись в книге почетных гостей. Александр Лукашенко, помимо всего прочего, пожелал мира и благополучия. Совместное фотографирование, переговоры в узком и широком составе. Правда, принимающая сторона норовила сократить работу прессы в этих форматах. Уже во время заявления для СМИ наш Президент дал четкий посыл и Нейпьидо, и, что называется, международной общественности. Лукашенко: закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Мьянмы нет. Подробности.

Среди титулов здешнего главы государства значится председатель Комиссии национальной безопасности и мира. Мьянма расположена между «слоном» и «драконом». А такое стратегическое положение в Тихоокеанском регионе и богатые недра привлекают сюда и вашингтонских ястребов. Мьянма – это еще один узел геополитики. И есть международные силы, которым выгодна нестабильность в этой стране. От нее всем чего-то надо. А дать готова Беларусь.

Формула работы понятна, а математика действий в Мьянме – это 29 различных соглашений и меморандумов: от медицины до ВПК. Половина была подписана еще вчера на бизнес-форуме. Речь о контрактах на 9 миллионов долларов. Мы им – лён, они нам – хлопок. Беларусь и Мьянма договорились о поставках высокотехнологических тканей.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Подписано соглашение, которое облегчит логистическое движение товара. «Белтаможсервис» наш здесь присутствует. Подписано соглашение о создании совместных сборочных производств. Это уже не просто голая поставка, простая торговля. Это такие инструменты, которые дают уверенность, что мы действительно долгосрочно будем сотрудничать с этим государством.

А сегодня в присутствии лидеров скреплены печатями и подписями межправительственные соглашения о предоставлении экспортных кредитов, о сотрудничестве в области науки, технологий, взаимной помощи в таможенных делах и избежании двойного налогообложения или уклонения от налогов. Подтверждена карта по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма до 2028 года. Интересная деталь. Обычно руки жмут те, кто подписывает документы. Но министры Мьянмы обменялись рукопожатиями и с нашим Президентом. Сегодня же подписали соглашение об отмене виз между странами. Но никаких туристических поездок для управленцев не будет, напомнил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я мало видел таких лидеров и руководителей государств, как вы и ваши коллеги, которые стремятся каждый день что-то сделать для собственного народа (подробности).