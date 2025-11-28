Государство подставит плечо! Рассказываем о поддержке семей с детьми с инвалидностью

В эти дни по всей стране особенно ясно слышно: мы сильны, когда умеем заботиться друг о друге. Именно сейчас, когда внимание уделено тем, кто нуждается в поддержке больше остальных, в реабилитационных центрах становится по-настоящему светло – и от внимания, и от человеческого участия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители власти, общественности, волонтеры приходят к особенным детям не ради формальности. Чтобы поговорить, поддержать, услышать. Потому что забота – это не лозунг. Это оборудование, новые программы реабилитации, помощь родителям, возможности для развития и будущего. Что делают сегодня, чтобы жизнь таких семей становилась легче и богаче на возможности? В репортаже Виолетты Шаблинской – истории, которые говорят сами за себя.

Глядя на улыбку Светланы и успехи Артема, трудно поверить, через что им пришлось пройти. Позади у мамы и сына 13 лет упорной работы, преодоления боли и маленьких побед. Мальчик родился с диагнозом ДЦП. Перед родителями стояла задача – сделать все, для развития сына. Годы, проведенные в реабилитационном центре, дали результат.

Светлана Насыдко:

Как любые дети, он любит играть, рисовать, общаться. Вот и факт того, что не в каждом дворе, не в каждом обществе его примут, как общение. Здесь он чувствует себя на равных, здесь все детки одинаковые, здесь принимают как дети, так и взрослые, то есть сюда он возвращается уже к определенным друзьям своим. И они находят игры, играют. Да, у него остались еще проблемы, над которыми надо работать, но оно все со временем движется и постоянно видно какие-то улучшения.

Маленькому Валентину с диагнозом ДЦП, по-мужски подставил надежное плечо отец. Павел устроился на работу тьютором – сопровождает сына на процедуры, занятия, в школу.

Павел Клиндюк:

Очень хорошая динамика, положительные результаты, очень много специалистов, расписывают процедуры полностью на весь день, есть чем заняться. В основе этих личных историй успеха и надежды лежит труд специалистов Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Квалифицированные врачи, педагоги, психологи – каждый ребенок получает индивидуальный подход и комплексную реабилитацию. Здравница оснащена всем необходимым: залы лечебной физкультуры, соляная комната, кабинеты физиотерапии. В Беларуси выстроена система поддержки семей, в которых воспитываются особенные дети. От материальных выплат и трудовых гарантий, до бесплатной реабилитации и инклюзивного образования.