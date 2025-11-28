Лукашенко посетил самую большую статую Будды и освятил цветочное дерево. Культпрограмма Первого в Мьянме

Беларусь и Мьянма договорились о расширении торговли, утвердили дорожную карту до 2028 года и отменили визы. Особое внимание – экономике, агросектору, фармацевтике, науке и культуре. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова создавать совместные предприятия и строить стратегическое партнерство, руководствуясь исключительно национальными интересами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый импульс придал сегодняшний первый визит Первого в Мьянму. Говорят, что первое впечатление дважды не сделаешь. Поэтому принимающая сторона выложилась. Удивляла и местной кухней – она, как и культура, эклектична – и художественным представлением с белорусским акцентом.

Высокая поэтика отношений передает и совместная церемония высадки лидерами дерева. В национальном парке в честь нашего визита посажено канко – цветочное дерево удачи и благополучия. Президента попросили освятить его. Получилось почти что по-христиански. Кстати, за этот парк отвечают сотрудники трех министерств: здравоохранения, природных ресурсов и сельского хозяйства. Символично и направление нашего сотрудничества.