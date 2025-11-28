Пишем картину будущего – делегаты ВНС Минска, Бреста и Могилева рассмотрели программу пятилетки

О главных целях предстоящего пятилетия. В регионах продолжается широкое обсуждение проекта программы социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Образ будущего Беларуси определяют 7 ключевых приоритетов – экономика, безопасность, социальная сфера. На декабрьском заседании Всебелорусского народного собрания делегатам предстоит принять главный прогнозный документ. До важнейшего общественно-политического события остается менее месяца.

Сегодня проект программы на пятилетку рассмотрели делегаты ВНС от Минска, а также Брестской и Могилевской областей. Программа на предстоящие пять лет становится по-настоящему народной. Такой подход уже называют одной из особенностей нынешней кампании: диалоговый, открытый, предметный. Формируется документ, который не просто обозначит цели, а станет ориентиром для развития каждого района, города и всей страны. Сильные регионы, или каким будет прообраз будущего Беларуси? Кристина Протосовицкая изучила мнения.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Чтобы написать картину будущего, нужны кисти, краски и холст. И, конечно же, сам художник и его талант. Так и в новой программе социально-экономического развития Беларуси – в центре всего находится белорус и его потребности. Цель до 2030 года – перейти к новому качеству жизни каждого белоруса. Для этого определили 7 ключевых приоритетов, а начинают с главного – демографической безопасности и развития человеческого потенциала. Программный документ открыт для предложений, а будущую пятилетку уже назвали «народной».

Раиса Горбач, директор Ивацевичского краеведческого историко-культурного музея, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Эпиграф к тому, что мы сейчас будем принимать. Уверена, у нас все получится, потому что Александр Григорьевич предложил каждому поучаствовать в создании этой программы, внести свои предложения. А если внесешь, то понимаешь, что потом придется это воплощать действие и самому участвовать в этом процессе.

На каком фундаменте предстоит строить свое будущее. С этого начали обсуждение в Брестской области. По итогам нынешней пятилетки прирост ВРП составил более 10 %, а в агропромышленном комплексе добавили 16 %. В два раза выросли инвестиционные вложения, открыто 15 новых рынков сбыта. Приоритет на следующие пять лет – сделать сильными регионы.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

В области регионального развития есть и приоритет соответствующий – сильные регионы. Мы этот приоритет реализовали через два ключевых направления – развитие всех регионов, социально-экономического их потенциала через новые производства, через повышение производительности труда и так далее, а второе – придание каждому региону уникальных ноток.

Для Брестской области ключевой «нотой» станет высокопроизводительный агропромышленный комплекс, вкладываться будут и в переработку сельхозпродукции. На регион приходится треть экспорта продовольствия страны. Еще один важный подраздел – развитие районов Припятского Полесья и инвестиции в промышленный потенциал. Обсудили с делегатами приграничного региона и укрепление обороноспособности государства. Брестская область граничит с Украиной и Польшей. На первом заседании Всебелорусского народного собрания принята концепция национальной безопасности и военная доктрина.