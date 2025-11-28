Лукашенко: закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Мьянмы нет

Александр Лукашенко назвал этот год историческим для белорусско-мьянманских отношений. Несмотря на то, что Президент впервые посетил эту страну, ее руководство уже бывало в Минске. Кроме того, в течение года лидеры неоднократно встречались на различных международных площадках, что придало диалогу особую динамику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Итог нашей работы в эти дни можно выразить одной формулой: у нас в Беларуси есть все то, что нужно сегодня мьянманскому народу, у вас есть все то, что нужно нам. Мы договорились о том, что в рамках торгово-экономического сотрудничества мы будем обмениваться этими товарами. Еще раз подчеркиваю: нет закрытых тем в нашем сотрудничестве.

Мы готовы не только продавать свою продукцию в Мьянме. Мы готовы с вами создавать совместное предприятие по интересующим вас направлениям и готовить специалистов под те технологии, которые мы передадим вам. Хочу вас также заверить в том, что мы будем обязательны по всем направлениям и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности вовремя, в срок.

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