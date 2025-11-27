Мы им – лён, они нам – хлопок. Беларусь и Мьянма договорились о поставках высокотехнологических тканей

Большая зарубежная командировка Президента продолжается. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Мьянму, где уже завтра, 28 ноября, состоятся переговоры на высшем уровне. В центре внимания – перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализация совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, в частности, пойдет о развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленности и фармацевтики. Отдельным блоком – вопросы гуманитарного взаимодействия. По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов. В преддверии официального визита в Мьянме работала большая делегация нашей страны. В ее составе представители госорганов и предприятий.

Сейчас самый комфортный температурный период в Мьянме. Бизнес-климат для нас тоже весьма гостеприимный. Это уже третий бизнес-форум за один год работы. Беларусь и Мьянма планируют подписать прямые контракты более чем на 9 млн долларов.

Создан отдельный комитет белорусско-мьянманского сотрудничества. Соглашения о защите инвестиций, таможенном сотрудничестве и безвиз уже работают. Это важные договоренности. Скептицизм из-за большого расстояния между нашими странами не оправдался. Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы говорим о том, что уже выстроили систему платежей. Мы говорим о том, что не просто открыли возможности проведения платежей (расчетных счетов) – у нас уже есть возможность кредитовать в дальнейшем наши импортные поставки. Сегодня были подписаны контракты. Ну и наши трансграничные связи, которые сегодня тоже оформили в виде соглашения, – мы выстроили логистические пути. Что тоже подтверждает наши заинтересованности и наши уже возможности в развитии реальной экономики.

Имя Надежды Лазаревич соответствует и атмосфере отношений между нашими странами. Оба государства связывают друг с другом свои надежды. А сама глава «Беллегпрома» еще как официальное лицо, закрепленное и ответственное за сотрудничество с Мьянмой.