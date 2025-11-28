Лукашенко: в Беларуси есть всё необходимое, чтобы технологически Мьянма поднялась ещё на одну ступень выше

В Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 ноября – основной день официального визита белорусского лидера в эту страну. Он начался со встречи с Мин Аун Хлайном в Президентском дворце в Нейпьидо. Здесь же сейчас проходят переговоры в расширенном формате. Стоит отметить, что предваряла переговоры торжественная церемония: на подъезде к Президентскому дворцу автомобиль Александра Лукашенко сопровождал почетный конный эскорт из 54 всадников – впервые в истории местной протокольной практики. Такой редкий для региона церемониал подчеркивает особый статус визита.