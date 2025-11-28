Лукашенко: в Беларуси есть всё необходимое, чтобы технологически Мьянма поднялась ещё на одну ступень выше
В Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 ноября – основной день официального визита белорусского лидера в эту страну. Он начался со встречи с Мин Аун Хлайном в Президентском дворце в Нейпьидо. Здесь же сейчас проходят переговоры в расширенном формате.
Стоит отметить, что предваряла переговоры торжественная церемония: на подъезде к Президентскому дворцу автомобиль Александра Лукашенко сопровождал почетный конный эскорт из 54 всадников – впервые в истории местной протокольной практики. Такой редкий для региона церемониал подчеркивает особый статус визита.
Беларусь и Мьянма установили дипломатические отношения в 1999 году и за более чем два десятилетия смогли выстроить прочное обоюдное доверие и взаимопонимание. Сейчас, опираясь на этот опыт, настало время стратегически продвигать экономическое сотрудничество и расширять торговлю.
Это одна из ключевых тем сегодняшних переговоров. Стороны намерены активнее развивать взаимодействие в аграрном секторе, обеспечении продовольственной безопасности, расширении промышленной кооперации. А также в гуманитарном направлении.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы приехали к вам. Расстояние немалое, географически мы далеко от Мьянмы. Но в современном мире расстояние ничего не значит для установления добрых отношений. Мы обязательно оправдаем ваше внимание, я в этом абсолютно убежден, потому что в Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше. Ваше правительство, ваши министры познакомились с Беларусью. Знаете, что мы вложим? У нас развиты промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии образования.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Они направлены на развитие сотрудничества по широкому спектру – финансы, наука, культура.
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