Лукашенко: у Мьянмы великое будущее, поверьте моему опыту

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси создавать совместные предприятия с Мьянмой. Итогом сегодняшних переговоров на высшем уровне стало подписание ряда документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из ключевых – утверждение дорожной карты по развитию сотрудничества между Беларусью и Мьянмой на 2026-2028 годы. Также подписано соглашение о взаимной отмене виз.

Беларусь и Мьянма установили дипломатические отношения в 1999 году и за это время смогли выстроить прочное обоюдное доверие и взаимопонимание. Сейчас, опираясь на этот опыт, нужно стратегически продвигать экономическое сотрудничество и расширять торговлю – это одна из ключевых тем переговоров. Несмотря на значительное расстояние между Минском и Нейпьидо – более 6800 километров, – потенциал для взаимодействия остается широким: от военно-промышленного комплекса до фармацевтической отрасли. Эти ключевые направления обозначил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вашего народа, вашей страны великое будущее, поверьте моему опыту. Вам надо только одну проблему решить важнейшую: обеспечить стабильность в обществе. С этой целью мы с вами определили план наших совместных действий, подписав определенную дорожную карту, которая предусматривает конкретные мероприятия в наших отношениях. О развитии экономики, торговли, военно-промышленного комплекса мы уже говорили. Но важнейшей составной частью этого плана является гуманитарное сотрудничество. Это прежде всего образование, здравоохранение, культура. Господин Президент, в этом плане вы также можете рассчитывать на нас. Приезжайте в Беларусь, смотрите, выбирайте, определяйте все, что нужно.