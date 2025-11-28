Беларусь и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой, мы руководствуемся исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшних переговоров, которые прошли в Президентском дворце в Нейпьидо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это мой первый визит в Мьянму, я искренне этому рад. И поскольку ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях. В этом году мы с вами встречались шесть раз. Это говорит о том, что никакой изоляции нет и быть не может для наших стран. Мы, Господин Президент, благодарны вам и за то, что на международной конференции по евразийской безопасности в Минске присутствовала ваша делегация во главе с министром иностранных дел.

Мы с вами сотрудничаем, как вы сказали, и на многих международных площадках, оказываем друг другу взаимопомощь, поддержку. Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой. Мы руководствуемся исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков. Наши министры, представители деловых кругов провели здесь, в Мьянме, бизнес-форум, а также более близко познакомились друг с другом и определили те направления, по которым мы с вами можем двигаться.