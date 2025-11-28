Более 107 тыс. тонн зерна нового урожая заготовили в Минске

Хлеб – это символ благополучия. Культурные и исторические связи делают этот продукт для белорусов особым и весьма востребованным. Чтобы обеспечить стратегическое направление, в столице заготовлено более 107 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минский комбинат хлебопродуктов обеспечивает потребности отрасли и поставляет свою продукцию для производства школьного питания, в организации здравоохранения и социальной сферы.

Современные технологии позволяют прибегать к долгосрочному хранению хлеба, поэтому можем накормить не только себя, но и поставлять продукцию на экспорт, даже в очень далекие страны. О хлебе, который, как известно, всему голова – Даниил Дроботов.

Артем Тимошишин, заместитель директора по экономике и финансам Минского комбината хлебопродуктов:

Из них 81 тысяча тонн – пшеница продовольственная, 21 тысяча тонн – рожь продовольственная, 4 тысячи тонн ячменя, полторы тысячи тонн гречихи. Учитывая специфику и географию поставок, предприятие, кроме хранения зерна на своих собственных элеваторах емкостью 64 тысячи тонн, хранит продукцию также на 14 хлебозаготовительных предприятиях Республики Беларуси. В рамках программы импортозамещения на предприятии продолжается модернизация. Разрабатывают новые виды продукции.

Так, недавно появился уникальный вид макарон – из цельнозерновой пшеницы. Продукт уже можно найти на полках.

Мария Гапеева, начальник производственно-технологической лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:

Изделия макаронные цельнозерновые, которые теперь пользуются большой популярностью в связи с тем, что молодежь теперь предпочитает здоровый образ жизни, здоровое питание, которое содержит большое количество витаминов, минералов, клетчатку и очень полезно для здоровья.

